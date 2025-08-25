Sénégal: Joj-Dakar 2026 - Le festival des sports nautiques de Ngor engage la jeunesse

La plage de Ngor a accueilli samedi 23 août un festival des sports nautiques. Organisé par la commune de Ngor en partenariat avec le Comité national olympique et sportif sénégalais (Cnoss), cet événement a permis à près de 1500 jeunes de s'initier et de s'exercer à des disciplines olympiques telles que la natation, la planche à voile, le surf, le canoë, le badminton et le beach-volley.

Plus de 1 500 participants ont participé, ce samedi, au festival des sports nautiques organisé par la commune de Ngor en partenariat avec le Comité national olympique et sportif sénégalais (Cnoss). Lors de la cérémonie, Seydina Diagne, secrétaire général du Cnoss, a souligné le rôle essentiel de rencontres comme celle-ci dans la promotion des valeurs olympiques et de la cohésion sociale. « Ce festival est un message fort d'intégration et de solidarité. Depuis ce matin, plus de 1500 personnes étaient mobilisées et participaient aux activités. C'est vraiment impressionnant. Le sport est un outil puissant pour réussir et construire l'avenir », a-t-il indiqué, tout en se disant satisfait du soutien de la commune de Ngor pour la réussite de cette première édition.

Durant ce festival, les jeunes ont pu s'initier à plusieurs disciplines olympiques, parmi lesquelles la natation, la planche à voile, le surf, le canoë-kayak, le badminton et le beach-volley. Le maire de Ngor, Maguèye Ndiaye, a pour sa part rappelé le rôle sportif de la baie. « Ngor est une terre de champions. Quand nous avons porté la candidature de la baie de Ngor parmi les plus belles au monde, ce n'était pas qu'une question de principe. C'était un appel au monde entier pour leur dire : Venez nous accompagner pour sécuriser cette baie, afin d'y produire de nombreux champions pour le Sénégal, pour l'Afrique, et pour le monde. Aujourd'hui, nous en sommes pleinement conscients », a-t-il insisté tout en rappelant le parcours exemplaire de Malick Fall, « athlète sénégalais le plus médaillé en Afrique et ancien nageur », originaire de Ngor.

La baie de Ngor, terre olympique

Selon lui, cette manifestation s'inscrit aussi dans l'objectif d'affirmer Ngor comme une future terre olympique, a indiqué le maire de Ngor. « Les infrastructures déjà existantes, dont des terrains de football et de basket, sont mises en valeur, avec la perspective d'accueillir la flamme olympique lors des prochains Jeux de la Jeunesse », a-t-il souligné.

De son côté, Ibrahima Wade, coordonnateur général du comité d'organisation des jeux olympiques de la Jeunesse (Cojoj), a estimé que ce moment de communion est une des réussites de la préparation des jeux olympiques. Parmi les nombreux participants à ce festival, Doudou Mbengue, âgé de 13 ans, a particulièrement apprécié l'initiation à la natation. « J'ai souvent aimé nager et découvrir ce sport », a-t-il confié, enthousiasmé par cette expérience.

De son côté, Bintou Diagne a retenu l'importance des valeurs de solidarité et de partage qui ont été véhiculées tout au long de la journée. « Ce festival nous a montré que le sport, c'est aussi apprendre à être ensemble et à s'entraider », a-t-elle déclaré.

À noter que plusieurs autorités ont marqué de leur présence le festival des sports nautiques à Ngor, dont le maire de Kaolack, Serigne Mboup. Représentant de l'Anacim, Abdoulaye Diouf, a quant à lui exprimé le soutien de son organisation aux disciplines nautiques. Ce dernier a souligné l'importance de fournir des informations météorologiques fiables pour assurer de bons résultats lors des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026.

Ce festival des sports nautiques de Ngor s'inscrit dans la dynamique de préparation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, prévus du 31 octobre au 13 novembre 2026.