Afrique: Taekwondo - Le sénégalais amasse une dizaine de médailles aux championnats du continent juniors et cadets

Après plusieurs années d'absence, les championnats d'Afrique de Taekwondo cadets et juniors ont fait leur retour. L'édition 2025 s'est tenue du 22 au 24 août au Palais des Sports couvert du Stade national d'Abuja, au Nigeria, un jour avant l'open des séniors. Le Sénégal s'est distingué en remportant sept médailles d'or, trois en argent, trois en bronze, ainsi qu'une médaille d'argent par équipe.

Les Lions du Taekwondo ont brillé lors de ces championnats, décrochant onze médailles individuelles et une solide deuxième place au classement par équipes. Dans le cadre de l'Open du Nigeria, trois autres médailles ont été obtenues par les séniors.

Chez les cadets, Serigne Fallou Mbacké Niang a remporté la médaille d'or dans la catégorie -37 kg, tandis qu'Issa Ciss (-53 kg) et Marieme Ndoye (-49 kg) se sont également distingués avec l'or. El Hadji Tacko Wade (-45 kg) et Fatou Kine Wade (-47 kg) ont quant à eux obtenu la médaille d'argent.

Parmi les combattants juniors, Serigne Fallou Niang a décroché le bronze dans la catégorie -48 kg, Bassirou Thiam (-63 kg) la médaille d'argent, tandis que Gomelle Ndiaye (-44 kg) a été sacrée meilleure combattante et championne d'or. Mame Diarra Sène (-49 kg) et Aïda Touré (-63 kg) ont remporté le bronze.

Les séniors sénégalais ont également pris part à l'Open International du Nigeria, organisé du 20 au 21 août à Abuja, où ils ont pu se mesurer à des compétiteurs de haut niveau. Dans cette catégorie, Bocar Diop (-63 kg), Mamadou Fadilou Mbacké Gueye et Ndeye Maty Sarr ont chacun remporté la médaille d'or dans leur catégorie respective.

Au-delà des médailles individuelles, le Sénégal s'est illustré collectivement en décrochant le titre de vice-champion d'Afrique par équipes. Ces championnats cadets et juniors préparent les différents athlètes aux Jeux Africains de la Jeunesse en Angola 2025 et aux Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, tout en leur permettant d'engranger des points au classement.