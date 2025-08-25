Sénégal: Gamou et inondations - Le ministère de l'hydraulique et de l'assainissement envoie 25 camions hydrocureurs à Tivaouane

24 Août 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Ibrahima NDIAYE (Correspondant)

Le ministère de l'hydraulique et de l'assainissement, à travers l'office nationale de l'assainissement au Sénégal (ONAS), a envoyé 25 camions hydrocureurs pour éradiquer les points-bas au niveau de la commune de Tivaouane, ce dimanche 24 aout 25, en semaines du gamou.

Selon le prefet du département de Tivaouane, Mamadou Guèye, 5 autres camions hydrocureurs sont attendus avant le gamou. Ce qui va certainement rassurer les autorités religieuses qui avaient commencé par montrer quelques inquiétudes par rapport aux promesses des autorités étatiques quant à la prise en charge des points-bas à Tivaouane, en ces périodes de gamou.

Un dispositif qui vient ainsi renforcer les efforts de la commune qui avait déjà connecté 24 points-bas au réseau d'assainissement existant et positionné une machine au niveau du bassin de rétention de PAM pour son écrêtage, a indiqué Pape Momar Gaye, président de la commission assainissement de la commune de Tivaouane.

Une collaboration qui a permis de réduire les risques et d'apaiser les craintes des autorités quant à la tenue du gamou dans de meilleures conditions dans la première semaine du mois de Septembre.

