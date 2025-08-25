ALGER — Chargé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines,

M. Ahmed Attaf, est arrivé, dimanche, à Djeddah (Arabie saoudite) pour prendre part aux travaux de la session extraordinaire du Conseil des ministres des Affaires étrangères (MAE) des Etats membres de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), prévue lundi, indique un communiqué du ministère.

Cette réunion extraordinaire, "à laquelle a appelé la République de Turquie, pays frère, en sa qualité de présidente en exercice du Conseil ministériel de l'Organisation, sera consacrée à l'examen des graves développements que connaît la cause palestinienne, en particulier, et la région du Moyen-Orient, en général, au regard de la poursuite de la guerre génocidaire à Ghaza, des plans israéliens visant à réoccuper militairement l'enclave et à déporter sa population et du projet expansionniste israélien qui menace la région tout entière", selon le communiqué.