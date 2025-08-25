Algérie: Merad passe en revue avec l'ambassadeur de Chine les perspectives de la coopération entre les deux pays

24 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, M. Brahim Merad, a reçu, dimanche, l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Algérie, M. Dong Guangli, avec lequel il a passé en revue les perspectives de la coopération bilatérale entre les deux pays, indique un communiqué du ministère.

"Dans le cadre de la coopération bilatérale algéro-chinoise, M. Brahim Merad, ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, a reçu M. Dong Guangli, ambassadeur de la République populaire de Chine en Algérie", lit-on dans le communiqué.

Lors de cette rencontre, les deux parties "se sont félicitées des relations de coopération et d'amitié privilégiées unissant les deux pays et de la dynamique de coopération dans des domaines liés à ce secteur ministériel", selon la même source.

La rencontre a également été l'occasion de "passer en revue les perspectives de la coopération bilatérale et le programme d'activités conjointes prévues, notamment dans les domaines de la police, de la protection civile et de la gestion des risques majeurs, ainsi qu'en matière de formation spécialisée et de renforcement des capacités", conclut le communiqué.

