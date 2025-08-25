Algérie: Marché financier - Une consultation nationale pour dynamiser l'activité

24 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — La Commission d'organisation et de surveillance des opérations de Bourse (COSOB) a annoncé, dimanche, le lancement d'une consultation nationale visant à recueillir des idées et propositions pour dynamiser le marché financier.

Cette initiative, ouverte à l'ensemble des acteurs économiques et sociaux, s'inscrit dans la deuxième phase de la stratégie de développement et de réformes engagée depuis 2023.

La première phase avait permis "l'actualisation complète du cadre réglementaire régissant les activités du marché financier, établissant ainsi les bases d'une dynamique de transformation durable", a rappelé la Cosob dans un communiqué.

La deuxième étape a pour objectif de mobiliser l'ensemble des parties prenantes autour de mesures concrètes favorisant l'incitation, l'innovation et la diversification du marché, précise la même source.

Dans ce cadre, la Cosob invite chercheurs, étudiants, professionnels, entrepreneurs et citoyens intéressés à contribuer activement en soumettant leurs propositions.

Les thématiques de consultation portent notamment sur la dynamisation du marché secondaire, le rôle des investisseurs institutionnels, l'émergence de nouveaux instruments et acteurs, le financement des PME et startups, ainsi que l'intermédiation financière non bancaire (OPCR, crowdfunding, etc.).

La finance durable, verte et islamique, l'inclusion et l'éducation financières, ainsi que la Fintech et l'innovation figurent également parmi les axes retenus.

Les contributions sont attendues d'ici le 30 septembre prochain via le site internet de la Cosob, rubrique "Consultation". A l'issue de ce processus, une série d'ateliers thématiques sera organisée pour approfondir les propositions retenues.

L'objectif affiché est de bâtir, collectivement, un marché financier moderne, inclusif et dynamique, au service du développement économique national, conclut le communiqué.

