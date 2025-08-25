Congo-Kinshasa: Défense - Guy Kabombo Muadiamvita en mission de travail à Kindu !

M. Guy Kabombo Muadiamvita, VPM de la Défense Nationale et anciens combattants, a atterri ce dimanche 24 août 2025 à 13h49, heure locale, à l'aéroport national de Kindu, dans la province du Maniema.

Il est accueilli par le Gouverneur de province, Musa Kabwankubi Moïse, et plusieurs autres autorités locales.

Son programme d'itinérance prévoit la tenue du Comité Provincial de sécurité élargi, une causerie morale avec les militaires de la 33ème région, la visite de quelques infrastructures militaires, une descente dans les camps militaires et entretiens avec les dépendants des militaires. Depuis un temps, le VPM en charge de la Défense s'illustre par un engagement croissant en faveur de la résolution de grands défis dans son secteur.

D'une province à une autre, il a multiplié, sans repos, ni répit, des assauts pour s'assurer que les vaillants militaires des FARDC bénéficient d'un encadrement de haute qualité et vivent dans des conditions dignes et acceptables. Une posture stratégique qui vise à accroitre leur dévouement pour une défense efficace du territoire congolais.