Congo-Kinshasa: Défense - Guy Kabombo Muadiamvita en mission de travail à Kindu !

25 Août 2025
La Prospérité (Kinshasa)

M. Guy Kabombo Muadiamvita, VPM de la Défense Nationale et anciens combattants, a atterri ce dimanche 24 août 2025 à 13h49, heure locale, à l'aéroport national de Kindu, dans la province du Maniema.

Il est accueilli par le Gouverneur de province, Musa Kabwankubi Moïse, et plusieurs autres autorités locales.

Son programme d'itinérance prévoit la tenue du Comité Provincial de sécurité élargi, une causerie morale avec les militaires de la 33ème région, la visite de quelques infrastructures militaires, une descente dans les camps militaires et entretiens avec les dépendants des militaires. Depuis un temps, le VPM en charge de la Défense s'illustre par un engagement croissant en faveur de la résolution de grands défis dans son secteur.

D'une province à une autre, il a multiplié, sans repos, ni répit, des assauts pour s'assurer que les vaillants militaires des FARDC bénéficient d'un encadrement de haute qualité et vivent dans des conditions dignes et acceptables. Une posture stratégique qui vise à accroitre leur dévouement pour une défense efficace du territoire congolais.

Lire l'article original sur La Prospérité.

Tagged:
Copyright © 2025 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.