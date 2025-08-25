Congo-Kinshasa: Face au retour annoncé des pluies - Félix Tshisekedi charge le Gouvernement de prendre toutes les précautions nécessaires !

Lors de la 55ème réunion du Conseil des Ministres, tenue, en présentiel, à la Cité de l'Union Africaine, dans les hauteurs du Mont-Ngaliema, à Kinshasa, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, a rappelé au Gouvernement la nécessité de prendre toutes les dispositions nécessaires en prélude au retour imminent des pluies.

Dans sa communication, le Chef de l'Etat a, évoquant les récents dégâts enregistrés à Kinshasa, à la suite des inondaions, insisté sur des mesures anticipatives incluant la réhabilitation des voiries critiques, les travaux de curage et de drainage, la stabilisation des zones d'érosion, ainsi que des mesures préventives à plus long terme.

"Il lui a été rapporté que, conformément aux instructions données, le Trésor public a mobilisé les ressources financières nécessaires en vue de leur mise à disposition de l'Office des Voiries et Drainage (OVD). Cependant, la complexité des procédures administratives, notamment l'obtention préalable des ANO de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics (DGCMP), les contrôles obligatoires de l'Inspection Générale des Finances (IGF) et autres formalités, n'a permis aux entreprises adjudicataires de recevoir les premiers décaissements que très récemment.

En conséquence, plusieurs opérations stratégiques n'ont pas encore été engagées ou accusent un retard préjudiciable. Il a cité pour exemple notamment : l'acquisition des dragues multifonctions, indispensables à la Régie des Voies Fluviales pour le dragage du fleuve Congo et de ses affluents ; l'implantation des stations limnimétriques en amont des principales rivières, outils essentiels pour améliorer notre capacité d'anticipation et d'alerte précoce en cas de montée des eaux.

Dans le même ordre, à la suite des pluies diluviennes des 4 et 5 avril 2025, des travaux d'envergure étaient attendus afin de prévenir la répétition des dégâts constatés, notamment sur la route de l'Aéroport international de N'djili, à hauteur du quartier Debonhomme, ainsi que sur la Route Nationale n°1, au niveau de Kasangulu, où de graves perturbations de la circulation ont été enregistrées, consécutivement aux inondations et aux érosions.

A moins d'un mois du retour annoncé des pluies, le Président de la République a évoqué l'impérieuse nécessité pour le Gouvernement, à travers le Ministre des Finances, de procéder, avec encadrement et sans délai, à la libération du solde des fonds non encore débloqués.

C'est une condition sine qua non pour accélérer la cadence des chantiers ouverts et initier ceux qui demeurent en suspens", explicite, dans le compte rendu du Conseil des Ministres, Patrick Muyaya Katembwe, Ministre de la Communication et médias.