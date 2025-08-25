Congo-Kinshasa: Adolphe Muzito et Elysé Bokumwana annoncent un Budget de combat !

C'est un exercice extrêmement significatif. Hier, dimanche 24 août 2025, Adolphe Muzito, Vice-Premier Ministre en charge du Budget, et son Vice-Ministre, Elysé Bokumwana, accompagné du Secrétaire Général au Budget, Pierrot Nke, ont effectué une descente à l'hôtel Vénus Village, implanté à Bibwa, dans la commune de la N'sele, où ils ont procédé à la supervision des travaux d'élaboration et de production des documents du Projet de Loi de finances 2026.

Environ 100 experts économico-financiers issus des différents services du ministère du Budget sont internés dans ce cadre, afin de peaufiner les textes qui seront bientôt soumis au Gouvernement pour validation, puis à l'Assemblée nationale pour examen et adoption.

C'est le vice-ministre du Budget, Elysé Bokumwana, qui s'est exprimé par l'autorisation du Vice-Premier ministre, Adolphe Muzito. Dans son mot, il a réaffirmé un engagement sans équivoque consistant à doter la RDC d'un budget » de combat », axé principalement sur le développement, le social et les investissements.

"Nous sommes venus superviser les travaux d'élaboration du projet de loi de finances de l'exercice 2026. Nos équipes budgétaires sont en train de travailler. Ces travaux concernent les différentes étapes du budget, notamment l'élaboration des documents qui accompagnent la loi de finances lors de son dépôt au Parlement. Il y a 12 documents au total. Le budget sera un budget de développement, social et d'investissement", a-t-il déclaré.

Le Gouvernement, à travers le Vice-Premier ministre Adolphe Muzito, est déterminé à déposer à temps le projet de loi de finances au Parlement, conformément au délai constitutionnel.

"Nous sommes dans la dynamique de déposer le budget dans le délai constitutionnel, et nos équipes s'activent à exécuter les directives du VPM, qui est déterminé à augmenter le budget. Il veut que nous atteignions un niveau supérieur à celui que nous avons connu auparavant", a ajouté le vice-ministre Elysé Bokumwana.

Les travaux préliminaires, entamés samedi, ont consisté en la mise en place de différents groupes. Les matières abordées par ces groupes porteront sur les recettes, les dépenses et les textes du projet de loi de finances.

L'avant-projet de loi de finances comprend l'exposé des motifs et la partie dispositive, détaillée article par article. Suivront ensuite les textes qui accompagnent ce projet de loi, qui seront déposés au Parlement, ainsi qu'une note qui sera présentée au Vice-Premier ministre, ministre du Budget.

Le Gouvernement est déterminé à aligner les prévisions budgétaires sur les réalités économiques du pays. L'élaboration d'un budget ambitieux reste un exercice délicat dans un contexte marqué par des contraintes de mobilisation des recettes internes et par la dépendance vis-à-vis des financements extérieurs.