Maroc: Houssine Rahimi buteur avec Al-Ain

24 Août 2025
Libération (Casablanca)

Le joueur marocain Houssine Rahimi a conduit son équipe d'Al-Ain vers la victoire face à Dibba Al Fujairah (3-2), samedi au stade de Fujairah, pour le compte de la 2e journée du championnat émirati de football "ADNOC Pro League".

Entré en cours de jeu, Rahimi a inscrit le but de la victoire à la 90+6e minute d'une tête puissante, offrant à son club trois points précieux dans une rencontre serrée empreinte de suspense et d'intensité.

Les visiteurs avaient pris l'avantage dès la première mi-temps grâce au doublé du Togolais Kodjo Laba (13e, 33e), avant que Dibba Al Fujairah n'égalise en seconde période par Carlinhos (48e) et Mohanad Ali (55e).

Avec ce deuxième succès consécutif, Al-Ain totalise 6 points et s'installe en tête du classement, tandis que Dibba Al Fujairah n'arrive toujours pas à débloquer son compteur après deux défaites d'affilée.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2025 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.