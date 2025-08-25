Sénégal: Olympiades sur la santé de la reproduction - L'équipe de Sédhiou remporte la compétition

Des olympiades sur la santé de la reproduction ont réuni, samedi, au camp militaire de Thiaroye, une centaine de jeunes venus de dix régions du Sénégal. À l'initiative du Fonds des Nations Unies pour la population (Unfpa), cette compétition vise à sensibiliser les jeunes sur des thématiques essentielles.

Dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la jeunesse, le Fonds des Nations Unies pour la population (Unfapa), en collaboration avec le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, a organisé, samedi, au camp militaire de Thiaroye, des olympiades sur la santé de la reproduction. Une centaine de jeunes âgés de 15 à 24 ans, venus de différents centres de conseils ados (Cca) de dix régions d'intervention du Sénégal, ont été dispatchés en une douzaine d'équipes qui se sont affrontées à travers des sessions ludiques incluant des jeux de connaissances. L'objectif, à travers une telle initiative, est de renforcer le potentiel des jeunes en tant qu'acteurs de développement. Au terme de la compétition, la région de Sédhiou est couronnée.

Dakar et Tambacounda complètent le podium. Le ministre Khady Diène Gaye a salué l'importance des centres de conseils ados et les clubs de jeunes au sein des communautés. Elle a expliqué que les clubs de jeunes filles ont permis de faire reculer les violences basées sur le genre, de maintenir les filles à l'école, de promouvoir l'entrepreneuriat chez les jeunes filles et de mieux asseoir le leadership féminin. « Un succès de la lutte contre les mutilations génitales et l'atteinte des objectifs de la santé de la reproduction ne sera pas le fait exclusif du ministère de la santé.

Les centres de conseils ados et les bureaux de conseils sont en train de jouer leur partition dans ce combat », a déclaré Khady Diène Gaye, souhaitant que les participants, une fois chez eux, démultiplient les connaissances acquises à l'occasion de ces olympiades. Le directeur des opérations de l'Unfpa Sénégal, Amadou Moctar Diop, a expliqué que cet événement a pour but de sensibiliser les participants sur des thématiques essentielles, de renforcer la cohésion sociale et les liens entre les jeunes de différentes localités, et de leur offrir un cadre convivial, favorisant leur bien-être physique et mental.

« Le programme inclut des sessions éducatives sur la santé de la reproduction, les violences basées sur le genre, le dividende démographique et l'intelligence émotionnelle, animées par des coachs et des formateurs », a-t-il affirmé. L'événement est le fruit d'une étroite collaboration entre l'Unfpa et plusieurs partenaires clés que sont la direction de la protection sociale des jeunes (Dpsj) et le groupe pour l'étude et l'enseignement de la population (Geep).