Sénégal: Colorado Diasporic Film Festival - Moussa Sène Absa, invité d'honneur de la 2e édition

Du 28 au 31 août 2025, le Colorado Diasporic Film Festival met à l'honneur les récits de migration et d'identité à travers une sélection de plus de 30 films africains et diasporiques, dont huit œuvres sénégalaises, avec la présence exceptionnelle du réalisateur Moussa Sène Absa.

La ville de Denver, dans l'Etat du Colorado (Etats Unis d'Amérique), s'apprête à vibrer au rythme du cinéma africain et diasporique. Askkanwii Filmmaking Hub Incubator, organisation à but non lucratif basée à Denver, organise du 28 au 31 août 2025 la deuxième édition du Colorado Diasporic Film Festival, un événement qui célèbre la diversité culturelle et les récits de migration.

« Nous voulons créer un espace inclusif et accessible pour toutes les communautés, où les histoires de migration, d'identité et d'appartenance puissent être partagées à travers le cinéma », explique Ousmane Ndoye, fondateur et directeur exécutif d'Askkanwii, dans un communiqué. Originaire du village lébou de Bargny, au Sénégal, il a lancé Askkanwii en 2013 et l'a étendu à 15 pays africains grâce à sa « Vision 54 », visant à renforcer le maillage cinématographique du continent.

Huit œuvres sénégalaises en lice

Durant quatre jours, le public pourra découvrir plus de 30 films, parmi lesquels huit œuvres de réalisateurs sénégalais. Le festival accueillera Moussa Sène Absa, réalisateur du film « Xalé » et invité d'honneur, ainsi que des films tels que « La danse des béquilles » de Yoro Lidel Niang, « 2002 » d'Abdoul Aziz Basse, « Rebeuss Cell 11 » de Mame Woury Thioubou, et « Couleur d'un fils du pays » de Ibou Ndoye.

La programmation comprendra également des panels avec des professionnels du cinéma américain et sénégalais, ainsi que des rencontres avec des cinéastes et associations de la diaspora. « Nous souhaitons favoriser le dialogue interculturel et offrir aux jeunes cinéastes un accompagnement concret dans leur formation et leur visibilité », ajoute le document. Le festival décernera plusieurs distinctions dans différentes catégories, allant du meilleur long métrage au court métrage étudiant, grâce à un jury international. La délégation sénégalaise présente à Denver comprendra notamment Germain Coly, Directeur de la Cinématographie, Aliou Kéba Badiane, Secrétaire permanent du Fopica, et Moussa Sène Absa, réalisateur et Ngakane Gning, Administratrice de la Place du Souvenir africain.Avec cette deuxième édition, le Colorado Diasporic Film Festival confirme sa vocation : mettre en lumière la pluralité des genres et des styles cinématographiques, célébrer le patrimoine culturel mondial et renforcer la représentation des communautés africaines et diasporiques dans le cinéma contemporain.