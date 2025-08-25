Afrique de l'Ouest: AES - Un nouvel ordre de priorité ?

analyse

L’agenda de l’AES dicté par les circonstances de sa création est-il encore d’actualité ? C’est la question que se posent bon nombre d’observateurs aujourd’hui.

Il est vrai que la question de la mise en place d’institutions alternatives à celles de la CEDEAO, à laquelle les pays membres ont tourné le dos, est restée une constante dans la trajectoire de l’AES depuis deux ans au moins. En effet, le traité instituant la Confédération de l’AES avait créé trois instances, à savoir : la conférence des chefs d’État, les sessions confédérales du Conseil des ministres, et la session confédérale des parlements.

Les deux premières instances sont déjà mises en place et commencent à se dérouler, en revanche les sessions confédérales ne sont pas encore effectives en ce sens que les textes juridiques qui s'y rapportent ne sont pas adoptés. C’est à cela qu’un groupe d’experts s’est attelé du 11 au 15 août à Ouagadougou, pour drafter le texte régissant les sessions confédérales, qui ont d’ailleurs été transmises au président de l’Assemblée législative de la transition (ALT) du Burkina Faso.

Mais si la mise en place du dispositif institutionnel est importante au regard de l’objectif qui était de créer une organisation « plus performante et plus solidaire » que la CEDEAO, il reste que l’enjeu sécuritaire hautement stratégique pour la viabilité des trois États semble aujourd’hui être une question « secondaire ».

La preuve, la mise en place d’une force conjointe des pays de l’AES pour juguler, voire éradiquer la menace sécuritaire, reste encore à l’état de projet, alors que le péril djihadiste avance avec un niveau de sophistication comme jamais auparavant. C’est un sujet de préoccupation !

Les derniers bilans au Mali, au Niger comme au Burkina laissent perplexe quant à l’efficacité de la riposte des pays de l’AES, quoique les actions menées quelques mois auparavant laissaient croire à une reprise en main de la situation.

Aujourd’hui, les objectifs militaires semblent être contrariés à la fois par les problèmes politiques nés de la volonté des pouvoirs en place d’en découdre avec les oppositions politiques internes, dans un contexte où les attentes sociales se font plus pressantes avec les graves inondations, qui ont lieu dans les différents pays, quoique d’ampleur variable.

Ces nouveaux défis interpellent autant que tous les autres, parce qu’intrinsèquement liés à un environnement où la solidarité régionale n’est pas la chose la mieux partagée. C’est en cela que les pays de la sous-région sont interpellés sur leur inaction, pour ne pas dire leur carence, face aux risques de contagion d’une situation aux multiples ramifications.

L’initiative du Président en exercice de la CEDEAO, Julius Maada BIO, pour reconnecter les pays de l’AES à la CEDEAO, après l’échec de Diomaye Faye et de John Dramani Mahama, ne manque pas a priori de pertinence, car si la priorité de l’AES est au « tout sécuritaire », elle ne pourra prospérer que dans un environnement stabilisé et sécurisé.

Tout dépendra de la forme de cette reconnexion, car tout semble indiquer que les pays de l’AES sont dans une course contre la montre pour installer le socle de leur légitimité en tant qu’organisation, avec des instances de gouvernance et des instances de délibération.

Dans cette course, avec personne, le risque est grand de passer à côté de l’essentiel, c’est-à-dire les priorités du moment. En témoigne la recrudescence des attentats meurtriers qui commencent à saper le moral des troupes.