Sénégal: Une digue de protection et des ralentisseurs construits à Thilogne

Le ministre de l'Hydraulique et de l'assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye a effectué, avant-hier samedi, une visite de terrain à Thilogne pour s'enquérir de l'état des travaux des ouvrages de protection prévus dans le cadre de la lutte contre les inondations dans cette ville.

En tournée dans la partie nord du pays, le ministre de l'Hydraulique et de l'assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye était, avant-hier samedi, à Matam plus précisément à Thilogne. Il était venu pour constater l'état d'avancement des travaux des ouvrages que l'État est en train de réaliser dans la ville, dans le cadre de la lutte contre les inondations. Il s'agit de la digue de protection et des ralentisseurs pour atténuer la vitesse d'écoulement des eaux de ruissellement. Ces ouvrages de protection vont permettre de sécuriser, préserver la localité.

Accompagné du gouverneur de la région, Saïd Dia, du préfet de Matam Téning Faye et du maire de la commune Mamadou Elimane Kane, Dr Cheikh Tidiane Dièye, s'est rendu au quartier de Saara, lieu où la digue de protection sera érigée où il a eu droit à une présentation de construction de la digue. C'est une zone de convergence des eaux de ruissellement provenant des ravins qui ceinturent la ville. La réalisation de cette infrastructure permettra de protéger les populations contre la crue du fleuve mais aussi de lutter contre la remontée des eaux vers les maisons riveraines. Cette digue de protection s'étend sur une distance de 1,8 km.

Après cette étape, la délégation du ministre s'est rendue au ravin « Thiangol Halaybé » où il est prévu d'installer des dispositifs appelés ralentisseurs afin d'atténuer la vitesse d'écoulement des eaux de ruissellement. Au terme de cette visite de terrain, le ministre de l'Hydraulique et l'assainissement s'est félicité du bon démarrage des travaux. « Ici, à Thilogne, un problème est vécu pendant de nombreuses années qui est devenu une question vitale pour la communauté. Il s'agit de deux ravins qui traversent de part et d'autre la commune et qui causent des difficultés à la population », a-t-il déclaré.

Ouf de soulagement

Pour Dr Cheikh Tidiane Dièye, les autorités ont vite réagi face à la situation qu'endurent les habitants, affirmant que le Premier ministre a donné des instructions pour les diligences nécessaires. « Nous avons constaté des travaux en cours. Et les endiguements se feront dans les règles de l'art avec les moyens et outils les plus appropriés pour ce site », a-t-il fait savoir. Ces ouvrages, selon Dr Dièye, empêcheront les eaux d'envahir les habitations ».

La construction de ces ouvrages de protection est confiée au génie militaire. « À chaque fois que nous avons des travaux importants, structurants et urgents que nous voulons mettre en oeuvre, nous faisons confiance aux forces armées dans leur capacité à anticiper les choses et à faire le travail de qualité attendu », a indiqué le ministre.

Pour le maire de Thilogne, Mamadou Elimane Kane, les autorités viennent de satisfaire une vieille doléance. « La population attend la réalisation de ces ouvrages de protection depuis des années. Nous sommes entre deux ravins qui sont en train de prendre une partie de la ville », a-t-il rappelé, déclarant que les populations allaient pousser un ouf de soulagement.