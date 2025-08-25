Congo-Kinshasa: Le ministre John Banza inspecte les travaux de routes à Nkamba

Le ministre des Infrastructures et travaux publics, John Banza, a effectué samedi 23 août une visite d'inspection sur deux chantiers majeurs dans la province du Kongo-Central : la route de la Passion et la voirie urbaine de Nkamba. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre du programme national de désenclavement des territoires.

Les travaux de la route de la Passion, longue de 52 kilomètres, menant à la cité Kimbanguiste de Nkamba « Nouvelle Jérusalem », sont confiés à l'entreprise congolaise ADI Construct.

Ils sont supervisés par le Bureau technique de contrôle (BTC) et l'Agence congolaise des grands travaux (ACGT), qui agissent en tant que maîtres d'ouvrage délégués.

Parti de Mbanza-Ngungu, le ministre a reçu des explications techniques sur l'état d'avancement des travaux de la part du directeur général de l'ACGT, Nico Nzau Nzau.

La délégation s'est ensuite rendue à Nkamba, où John Banza a échangé avec le père spirituel de l'Église kimbanguiste sur les enjeux stratégiques liés à cette infrastructure.

Les travaux progressent à un rythme jugé satisfaisant. Plusieurs étapes sont en cours :

Travaux d'assainissement entre le PK4+620 et le PK6+100

Construction de la chaussée entre le PK2+220 et le PK4+620

Ouverture de piste sur les 11 premiers kilomètres

Le directeur général de l'ACGT a salué la visite du ministre, soulignant l'importance de ce suivi de proximité pour garantir la qualité et la rapidité d'exécution.

Un projet porteur de transformation

Ce projet routier vise à améliorer la mobilité dans la région, à stimuler l'économie locale et à renforcer la cohésion territoriale dans le Kongo-Central. Il marque une étape importante dans les efforts du gouvernement pour connecter les zones enclavées et favoriser le développement inclusif.