Afrique: Interclubs CAF - Concertation entre la FECOFA, la LINAFOOT et l'ADFCO pour désigner les représentants de la RDC

Ce lundi 25 août 2025, une réunion tripartite se tient entre la Fédération congolaise de football (FECOFA), la Ligue nationale de football (LINAFOOT) et l'Association des dirigeants des clubs de football du Congo (ADFCO). Cette rencontre, convoquée par le comité de normalisation (CONOR) de la FECOFA, vise à statuer sur la participation des clubs congolais aux compétitions interclubs de la Confédération africaine de football (CAF).

Le contexte est particulièrement tendu. Quelques jours plus tôt, le Tribunal arbitral du sport (TAS) a adressé une correspondance à la FECOFA, datée du 18 août, confirmant la réception des échanges dans le litige opposant le TP Mazembe à la Fédération. Le club de Lubumbashi conteste l'arrêt du championnat national à la 16e journée, décision qui l'a privé d'une qualification directe aux compétitions continentales.

Dans sa lettre, le TAS rappelle que sa décision est immédiatement exécutoire, même si la motivation complète sera communiquée ultérieurement. L'exécution du verdict relève désormais de la responsabilité des parties concernées, à savoir le TP Mazembe et la FECOFA.

À ce jour, la CAF n'a toujours pas officialisé les quatre représentants de la RDC pour ses compétitions interclubs. Lors du tirage au sort du 8 août dernier, l'instance africaine s'est contentée d'indiquer « RDC 1 » et « RDC 2 » en lieu et place des noms des clubs.

Les équipes pressenties sont : Aigles du Congo et FC Saint Éloi Lupopo pour la Ligue des Champions, AS Maniema Union et AS Simba pour la Coupe de la Confédération.