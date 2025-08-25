Congo-Kinshasa: Kinshasa - Certaines écoles publiques primaires imposent des frais malgré la gratuité de l'enseignement

25 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La politique de gratuité de l'enseignement de base, instaurée par le Gouvernement congolais, est mise à mal dans certains établissements scolaires publics de Kinshasa. Des parents dénoncent des pratiques abusives, notamment le paiement d'acomptes élevés exigés avant la rentrée scolaire.

Sur les ondes de Radio Okapi, un parent s'est dit consterné par les frais imposés par l'école fréquentée par ses enfants : un acompte de 300 USD par élève, incluant l'uniforme, les chaussures, les chaussettes, le sac et la tenue de gymnastique, tous fournis par l'établissement.

« On nous exige de payer 300 USD par enfant avant la rentrée. C'est une condition obligatoire pour que nos enfants reprennent les cours », a-t-il déploré, craignant de ne pas pouvoir les renvoyer à l'école en raison du coût de la vie.

D'autres parents pointent du doigt la voracité de certains responsables d'écoles, accusés de contourner les directives gouvernementales en imposant des frais exorbitants pour confirmer les inscriptions.

Face à cette situation, la Synergie des syndicats des enseignants de la RDC appelle le Gouvernement à uniformiser la prime des enseignants au niveau primaire et à renforcer les mécanismes de contrôle pour garantir l'effectivité de la gratuité.

Son secrétaire général, Jean-Bosco Puna, a réaffirmé le soutien des syndicats à une rentrée scolaire fixée au 1er septembre, tout en lançant un ultimatum de trois mois aux autorités pour résoudre les litiges persistants liés aux conditions des enseignants.

