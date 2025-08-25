Congo-Kinshasa: Projet de loi des finances 2026 - Kamerhe et Muzito débattent des dispositifs budgétaires pour en optimiser l'adoption

25 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, et le Vice-Premier ministre, ministre du Budget, Adolphe Muzito, se sont réunis samedi 23 août pour discuter des dispositifs budgétaires et logistiques nécessaires à la préparation optimale du projet de loi de finances de la République démocratique du Congo pour l'exercice 2026, crucial pour répondre aux défis économiques et sociaux du pays.

Consciente de son rôle central dans le processus d'élaboration et d'adoption du budget de l'État, l'Assemblée nationale, par la voix de son président, entend assurer pleinement ses responsabilités d'autorité budgétaire. Dans ce contexte, Vital Kamerhe a souhaité être informé de l'avancement du projet de loi de finances.

Lors de cette rencontre, les deux responsables ont également abordé les moyens logistiques à déployer afin de permettre aux députés de travailler efficacement dès l'ouverture de la session budgétaire.

Selon une note d'information de la Chambre basse, la réunion a aussi servi à renforcer la collaboration entre l'Assemblée nationale et le gouvernement, dans un climat où le pays s'engage résolument vers la paix et la stabilité.

