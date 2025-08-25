Ile Maurice: «Fer MASA gagn plis kas»

Nouvel espoir de lendemains qui (dé)chantent. La Mauritius Society of Authors (MASA) entend changer de partition. Hier, le taux de participation à l'élection des représentants des artistes au conseil d'administration de la MASA était très faible. Verdict.

C'est une non-mobilisation criante. Pour l'élection des représentants des artistes au board de la MASA, hier, sur 493 électeurs, il y a eu 77 votants. Deux bulletins ont été annulés.

Les candidats étaient classés selon leur pratique artistique. La catégorie A, celle des auteurs-compositeurs interprètes, était la plus disputée. Des sept candidats en lice dans cette catégorie, c'est Steve Augustin (avec 55 voix) et Désiré Saramandif (avec 38 voix) qui ont été élus. «La majorité des votants m'a fait confiance. Ils attendent beaucoup de moi. Je n'ai pas le droit de les décevoir. Surtout concernant les fonds qu'il faut débloquer à la MASA. Je vais m'assurer que ce soit fait dans la transparence», réagit Steve Augustin.

Que pense-t-il de la très faible participation des membres à cette élection du dimanche matin ? «C'est désolant. Sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de commentaires, mais se déplacer, ça non.» Steve Augustin relativise. «Certains se disent : Vote, pa vote, parey mem sa. Pendant les trois années à venir, c'est à nous de montrer un autre visage du board.»

Pourtant, les enjeux sont nombreux derrière ce non-event. La MASA, c'est un board constitué, outre des sept élus, du président du conseil d'administration - Richard Hein - nommé par le ministre des Arts et de la culture. Siègent également cinq représentants de divers ministères dont celui des Arts et de la culture, ainsi que deux personnes «having knowledge and experience in the field of copyright and related rights», comme le stipule la Copyright Act, qui sont nommées par le ministre des Arts et de la culture.

Gestion du personnel

Pas de comptable, un «simple clerk» jongle avec les chiffres

Dans deux catégories, il n'y avait aucun suspense. Les candidats ont été élus d'office faute d'adversaires. Pour l'audiovisuel et le théâtre, c'est un renouvellement pour Rattan Hurry et le comédien Darma Mootien (membre fondateur de la Trup Sapsiway et qui a joué dans plusieurs films mauriciens dont The Blue Penny).

L'une des crises à résoudre concerne la situation du personnel, estime Darma Mootien. Le directeur de la MASA, Gérard Louise, avait été suspendu depuis 2011. Après 14 ans, il a été réintégré le 1er juillet. «Sans juger du mérite de ceux qui ont assuré les fonctions de directeur pendant tout ce temps, cette situation a causé une série de problèmes», explique Darma Mootien.

Pire : cela «fait très longtemps qu'il n'y a pas de comptable à la MASA». Un simple clerk jongle avec les chiffres. Alors que la société des droits d'auteur «brasse des millions. Au final, les comptes n'étaient pas vraiment à jour».

Darma Mootien dément des allégations de fraudes (NdlR, Jonathan Bécherel, un membre du board sortant qui a été réélu, hier, a porté plainte à la Financial Crimes Commission), arguant que «l'argent a seulement été mal attribué». D'où la priorité pour la MASA de recruter un comptable «qualifié».

Les revenus de la MASA proviennent, d'une part, des redevances sur l'utilisation de la musique et de la subvention du ministère de tutelle : Rs 6,1 millions pour l'année financière 2025-2026. «Depuis trois ans, un comité Other Works travaille pour que la MASA puisse collecter des redevances dans d'autres domaines que la musique.»

Stephan Rezannah

Sa première fois au «board»

Stephan Rezannah, unique candidat dans la catégorie éditeur de musique, a été élu d'office. C'est la première fois qu'il siégera au board de la MASA. La priorité, c'est «fer MASA gagn plis kas».

Ce qui le motive ? «Depuis mars, quatre regroupements, l'Association auteur compositeur mauriciens, le syndicat Union of Artists, les Professional Events Organisers et Mauritius Music Expo travaillent ensemble. C'est parce que la communauté artistique est divisée qu'elle n'avance pas.»

Comme la MASA a retrouvé son directeur et qu'elle a un nouveau président, Stephan Rezannah s'est porté candidat au board. Il a assisté à l'assemblée générale de la MASA, le 29 juin. «C'était un gros désordre. Je souhaite maintenant voir de l'intérieur comment fonctionne la société des droits d'auteur, pour que nous puissions avancer.»

Utilisation de la musique

Tarifs gelés sans compensation

Autre sujet de discorde : le gel des tarifs. En 2021, à cause de la pandémie de Covid-19, le précédent gouvernement a accordé un moratoire de deux ans à deux des plus gros utilisateurs de musique : le secteur hôtelier et la compagnie d'aviation nationale. Un moratoire qui avait soulevé un tollé auprès des artistes qui n'ont été ni consultés ni dédommagés, «même après la reprise des activités», souligne Darma Mootien. Il rappelle que le discours-programme du présent gouvernement mentionne l'intention de restructurer la MASA. Reste à savoir dans quelle direction.

Board 2025-2028

Les sept membres élus

Category A - Music author, composer and performer

Steve Augustin

Désiré Saramandif

Category B - Audiovisual/ Theatrical

Rattan Hurry

Darma Mootien

Category C - Literary Author

Indurani Chatoo

Category D - Publisher

Stephan Rezannah

Category E - Other Works

Jonathan Becherel