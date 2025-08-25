Ile Maurice: Me Teeluckdharry dépose une deuxième plainte constitutionnelle contre la réforme de la pension

25 Août 2025
L'Express (Port Louis)
Par Keshav Shreedam

L'avocat Sanjeev Teeluckdharry a déposé ce lundi matin, en Cour suprême, un deuxième constitutional challenge contre la réforme de la pension. La démarche est entreprise au nom de Sariffuddin Jaulim et de son épouse, Bibi Raheza, habitants de Plaine-des-Papayes.

Le couple conteste la décision du gouvernement de repousser progressivement l'âge d'éligibilité à la Basic Retirement Pension (BRP), de 60 à 65 ans. Selon eux, cette réforme, introduite à travers la section 39 de la Finance Act 2025, leur fera perdre environ Rs 1,36 million de revenus.

Sariffuddin Jaulim, né en 1967, sera privé de deux ans de pension, soit près de Rs 390 000, tandis que son épouse, née en 1971, en perdra cinq, soit près de Rs 975 000. La plainte vise l'État, le Premier ministre, Navin Ramgoolam, le Deputy Prime Minister, Paul Bérenger, et le ministre de la Sécurité sociale, Ashok Subron. Les plaignants rappellent que ces dirigeants avaient promis de ne pas toucher à la pension et de l'augmenter à Rs 21 500.

Pour Me Teeluckdharry, la pension universelle est un droit acquis, protégé par la Constitution depuis 1957. Il estime que la réforme constitue une atteinte aux principes démocratiques, d'autant plus qu'elle a été adoptée sans consultation publique.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.