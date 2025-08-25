Ile Maurice: Me Teeluckdharry dépose une deuxième plainte constitutionnelle contre la réforme de la pension

L'avocat Sanjeev Teeluckdharry a déposé ce lundi matin, en Cour suprême, un deuxième constitutional challenge contre la réforme de la pension. La démarche est entreprise au nom de Sariffuddin Jaulim et de son épouse, Bibi Raheza, habitants de Plaine-des-Papayes.

Le couple conteste la décision du gouvernement de repousser progressivement l'âge d'éligibilité à la Basic Retirement Pension (BRP), de 60 à 65 ans. Selon eux, cette réforme, introduite à travers la section 39 de la Finance Act 2025, leur fera perdre environ Rs 1,36 million de revenus.

Sariffuddin Jaulim, né en 1967, sera privé de deux ans de pension, soit près de Rs 390 000, tandis que son épouse, née en 1971, en perdra cinq, soit près de Rs 975 000. La plainte vise l'État, le Premier ministre, Navin Ramgoolam, le Deputy Prime Minister, Paul Bérenger, et le ministre de la Sécurité sociale, Ashok Subron. Les plaignants rappellent que ces dirigeants avaient promis de ne pas toucher à la pension et de l'augmenter à Rs 21 500.

Pour Me Teeluckdharry, la pension universelle est un droit acquis, protégé par la Constitution depuis 1957. Il estime que la réforme constitue une atteinte aux principes démocratiques, d'autant plus qu'elle a été adoptée sans consultation publique.