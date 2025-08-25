Ile Maurice: Trois réservoirs Pleins à 100 %

25 Août 2025
L'Express (Port Louis)
Par Shivanee Runghen

Les pluies de la semaine dernière ont donné un sérieux coup de pouce aux réserves en eau du pays. Plusieurs réservoirs affichent désormais un taux de remplissage maximal, dont La Nicolière, Piton-du-Milieu et Midlands, qui ont atteint les 100 %.

Au 20 août, le niveau global dans les réservoirs s'établissait à 95,7 %, contre 82 % à la même période en 2024. Cela représente un volume total stocké de 88,22 millions m³, sur une capacité de 92,20 millions m³. Mare-aux-Vacoas, le plus grand réservoir, affiche à lui seul 97,1 %.

La tendance est similaire dans d'autres réservoirs : Bagatelle enregistre 97,9 %, tandis que Mare-Longue atteint 93,9 %. Seule La Ferme reste en retrait, avec un taux de 78 %. Ce chiffre demeure néanmoins en amélioration par rapport aux 62 % observés l'an dernier à la même date.

Sur un plan annuel, les réserves d'eau ont gagné près de 12,6 millions m³, un renfort qui constitue un avantage face à la période sèche qui approche. Les données de prélèvements et d'apports confirment cette situation favorable. Mare-aux-Vacoas a reçu 973 000 m³ d'eau par jour, contre des sorties de 113 000 m³. À La Nicolière, les entrées quotidiennes s'élevaient à 239 000 m³, pour 166 000 m³ de prélèvements.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.