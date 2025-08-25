Ile Maurice: Trois réservoirs Pleins à 100 %

Les pluies de la semaine dernière ont donné un sérieux coup de pouce aux réserves en eau du pays. Plusieurs réservoirs affichent désormais un taux de remplissage maximal, dont La Nicolière, Piton-du-Milieu et Midlands, qui ont atteint les 100 %.

Au 20 août, le niveau global dans les réservoirs s'établissait à 95,7 %, contre 82 % à la même période en 2024. Cela représente un volume total stocké de 88,22 millions m³, sur une capacité de 92,20 millions m³. Mare-aux-Vacoas, le plus grand réservoir, affiche à lui seul 97,1 %.

La tendance est similaire dans d'autres réservoirs : Bagatelle enregistre 97,9 %, tandis que Mare-Longue atteint 93,9 %. Seule La Ferme reste en retrait, avec un taux de 78 %. Ce chiffre demeure néanmoins en amélioration par rapport aux 62 % observés l'an dernier à la même date.

Sur un plan annuel, les réserves d'eau ont gagné près de 12,6 millions m³, un renfort qui constitue un avantage face à la période sèche qui approche. Les données de prélèvements et d'apports confirment cette situation favorable. Mare-aux-Vacoas a reçu 973 000 m³ d'eau par jour, contre des sorties de 113 000 m³. À La Nicolière, les entrées quotidiennes s'élevaient à 239 000 m³, pour 166 000 m³ de prélèvements.