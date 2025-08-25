Ile Maurice: Varsharanee Bissessur-Doolooa veut moderniser et dynamiser la culture

Elle a été nommée présidente de la Bhojpuri Speaking Union (BSU), à la suite de la reconstitution du conseil exécutif. Senior Lecturer au Mahatma Gandhi Institute (MGI) et au Rabindranath Tagore Institute (RTI), Varsharanee Bissessur-Doolooa est à la fois académicienne et artiste passionnée, engagée dans la préservation et la valorisation du patrimoine bhojpuri.

Sollicitée, elle a confié : «Je suis Senior Lecturer au MGI/ RTI. Mon doctorat porte sur l'étude de la culture bhojpuri et de ses évolutions à Maurice, avec un accent particulier sur les chants de mariage. J'ai publié plusieurs travaux sur la musique nuptiale dans la diaspora indienne, lancé le Certificate Course in Bhojpuri Traditional Music au RTI et collaboré avec le département de bhojpuri du MGI pour l'élaboration du curriculum d'études. La musique est à la fois ma profession et ma passion.»

Artiste accomplie, elle se produit également comme vocaliste dans divers styles - musique classique, semi-classique, folklorique, ghazal, Bollywood - lors d'événements nationaux et internationaux. Reconnaissante de la confiance placée en elle, Varsharanee Bissessur-Doolooa affirme vouloir servir la culture bhojpuri avec passion. Parmi ses premières initiatives à la tête de la BSU, elle prévoit une cartographie nationale des talents culturels et linguistiques, ainsi que des ateliers interactifs autour de la langue et de la culture bhojpuri.

Avec son équipe, elle souhaite aussi créer des clubs de théâtre, encourager la musique, la poésie et des formes contemporaines comme le slam ou le rap en bhojpuri, tout en exploitant les réseaux sociaux pour toucher les jeunes générations. «L'idée est de montrer que le bhojpuri peut être moderne, dynamique et un puissant marqueur d'identité dans le monde d'aujourd'hui.»