Ile Maurice: La «Flying Squad» de l'ADSU pas épargnée

Une autre interpellation n'est pas à exclure : toutes les équipes placées sous le commandement de l'ex-commissaire de police (CP), Anil Kumar Dip, qui ont été privilégiées en matière de Reward Money, sont désormais dans le collimateur de la Financial Crimes Commission (FCC).

Après le scandale ayant révélé des montants mirobolants versés aux équipes de la Divisional Crime Intelligence Unit, de la Special Striking Team (SST) et de la Special Cell de la Special Support Unit, c'est maintenant au tour de la Flying Squad d'être examinée. Cette unité, dirigée par l'assistant surintendant de police (ASP) Bahadoor, était également considérée comme le bras droit de l'ancien commissaire Dip, bénéficiant de sa confiance totale.

Avec l'arrivée du CP Dip, l'équipe de la Flying Squad, dirigée par l'inspecteur Jaufeerally sous l'ère du Deputy Commissioner of Police Bhojoo de l'Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU), a été entièrement remplacée par celle de l'ASP Bahadoor. Aujourd'hui, ces équipes sont pointées du doigt et il va sans dire que l'ASP Bahadoor, qui avait pris la place de l'inspecteur Jaufeerally, ne sera pas épargné par la FCC.

Cette unité a suscité de nombreuses critiques, opérant souvent en binôme avec la SST. Un rebranding avait été effectué pour renforcer la SST et traquer certains opposants politiques.

L'activiste Ivann Bibi a déposé une plainte, vendredi, auprès de la FCC contre l'ancienne Flying Squad de l'ADSU, alors dirigée par l'ASP Bahadoor. Il accuse cette unité, responsable de son arrestation, d'avoir manipulé des pièces à conviction après une saisie importante de drogue. À sa sortie des locaux de la FCC, Ivann Bibi a déclaré : «La Flying Squad a remplacé des kilos de drogue par du glucose.»

Selon lui, environ 2,6 kilos de drogue auraient été remplacés par du glucose. Il soutient également que la valeur de la drogue aurait été volontairement surestimée par cette unité. Il demande à la FCC de procéder à une analyse scientifique de la drogue saisie afin de confirmer la présence de glucose et d'identifier d'éventuelles empreintes digitales ou traces d'ADN sur les exhibits. Ivan Bibi a en outre demandé que l'enquête sur le Reward Money incluant certains officiers de la Flying Squad ainsi que leurs proches.

La Flying Squad, qui compte environ une vingtaine de membres, a toujours été active sur le terrain dans les quartiers à risque où le trafic de drogue sévissait, tels que Karo-Kalyptus. Bien qu'elle ne faisait pas officiellement partie de certaines opérations, elle prêtait main-forte pour sécuriser les lieux et surveiller les maisons où les voisins agissaient comme storekeepers pour la drogue. Selon nos sources, cette équipe aurait également été impliquée dans des détournements d'argent.

Une affaire est notamment évoquée : une somme de Rs 2 millions, volatilisée chez une habitante de Pailles, est soupçonnée d'avoir été soustraite par la Flying Squad lors d'une intervention. Avec une équipe restreinte de cinq personnes, les policiers s'étaient rendus sur les lieux sous prétexte de recueillir des informations.

Mais le lendemain, la victime s'est plainte de la disparition de l'argent et a tenté de contacter l'unité pour dénoncer l'injustice. Elle a cependant refusé de porter plainte, craignant des implications légales car elle aussi était dans l'illégalité.

L'ASP Bahadoor était un jeune officier quand il a intégré la force policière à l'époque de Raj Dayal. Il a servi au sein de la Counter Terrorism Unit de la Special Mobile Force, et a ensuite été affecté à la Western Division, où il a fait la connaissance de Dip, alors Divisional Commander.

Leur proximité a conduit à ce que Bahadoor remplace l'inspecteur Jaufeerally qui dirigeait l'équipe de la Flying Squad. Cette unité faisait partie des équipes standards de la division de l'ADSU, bénéficiant de la bénédiction du surintendant Sharir Azima. Avant l'inspecteur Jaufeerally, la Flying Squad avait été dirigée par l'ex-chef inspecteur Hamza Goolamgouse et l'ex-Deputy Commissioner of Police Saheedullah Lauthan.