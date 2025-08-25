La formation initiée lundi dernier par l'Agence Nationale des Affaires Maritimes (ANAM) à l'intention de 450 capitaines d'embarcation et marins artisans de la région de Saint-Louis a été clôturée, le vendredi 22 août, à Saint-Louis. Pendant 5 jours, ces acteurs de la pêche ont été formés sur différents modules allant de la pêche responsable, la règlementation des pêches, la maintenance préventive, la survie en cas de sinistres entre autres. Une manière pour l'ANAM de renforcer davantage leur sécurité en mer.

La satisfaction est le sentiment qui a animé El Hadj Aboubacar Faye, directeur des Gens de mer, du travail maritime et de la formation à l'Agence Nationale des Affaires Maritimes (ANAM) au terme de la formation qui a été menée à l'intention des capitaines d'embarcation et marins artisans. « Nous venons de boucler la treizième session de formation des capitaines d'embarcations non pontées à Saint-Louis. C'est un sentiment de satisfaction que nous éprouvons parce qu'à l'issue de cette session, une évaluation a été faite sur la base de tout ce qui a été enseigné par les formateurs. Le résultat est plus que satisfaisant au regard des réponses qui ont été données par les participants.

Nous pensons avoir atteint nos objectifs sur la base de ce qui a été fixé initialement. C'est un sentiment de satisfaction et nous pensons que ceux qui sont ici formés pourront servir de relais pour que toutes les dispositions qui ont été apprises puissent être communiquées aux autres », a dit M. Faye. L'objectif final, selon lui, est de renforcer la sécurité de la navigation. Saint-Louis, a-t-il rappelé, est une zone assez particulière avec la présence de la brèche, avec la présence du projet GTA, avec la particularité de la zone maritime qui constitue une frontière avec la Mauritanie. « Tous ces aspects concourent à l'identification d'un certain nombre de problèmes qui ont été posés sur la table et des pistes de solutions ont été apportées aux acteurs.

Pour la brèche, il y a des mesures de sécurité à prendre et nous avons clairement identifié les différentes activités. Pour GTA également, les mesures de sécurité ont été renforcées en termes de respect du périmètre de sécurité qui a été délimité. Pour la frontière, ce sont des éléments importants qui concourent à l'identification des frontières pour permettre à nos acteurs de pouvoir respecter la réglementation qui s'applique », a-t-il déclaré avant de rappeler qu'à ce jour, ils en sont à plus de 3500 capitaines d'embarcation qui sont déjà formés sur toute l'étendue du territoire notamment à Dakar, à Yoff, à Bargny, à Joal, à Mbour, et même en zone sud à Ziguinchor. La sixième session de Saint-Louis a réuni 450 acteurs de la pêche.