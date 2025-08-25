Sénégal: Mairie de la ville de Dakar - Khalifa Sall officialise le choix de Ngoné Mbengue

La plateforme Taxawu Senegaal officialise son choix pour la succession de Barthélémy Dias à la tête de la ville de Dakar. Dans un communiqué rendu public hier, dimanche 24 aout tard dans la nuit, la plateforme a désigné Ngoné Mbengue comme son candidat à l'élection prévue ce lundi matin.

« À l'issue de ces concertations franches et inclusives, Taxawu Senegaal informe l'opinion publique que Ngoné Mbengue a été désignée, de manière consensuelle, candidate officielle de Taxawu Senegaal au poste de Maire de la Ville de Dakar », a notamment informé Khalifa Ababacar Sall, président de Taxawu Sénégal.

Poursuivant, l'ancien maire de Dakar appelle l'ensemble de ses conseillers et ceux de l'opposition « à se mobiliser et à accorder leurs suffrages à la candidate désignée, afin que, dans un esprit d'unité et de continuité, nous poursuivions ensemble le travail déjà engagé, pour l'intérêt exclusif de Dakar et des Dakarois ». Il faut rappeler que cette démarche n'est pas une première pour Khalifa Ababacar Sall. En 2018 déjà après sa révocation de son poste de maire de Dakar suite à l'affaire de la caisse d'avance de la ville de Dakar, le leader de Taxawu Sénégal avait porté son choix sur la première adjointe au maire Soham El Wardini qui avait été désignée pour assurer l'intérim pour le remplacer. Ce choix avait créé plusieurs frustrations au sein de sa famille politique.