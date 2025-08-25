Les fortes pluies tombées sur Ziguinchor ces dernières heures ont plongé la ville dans le désarroi. À Djibock, un garçon de quatre ans a été retrouvé mort, vraisemblablement emporté par les eaux de ruissellement, suscitant tristesse et colère parmi les habitants. À Colobane Fass, plusieurs familles vivent les pieds dans l'eau depuis plusieurs jours, sans aucune assistance municipale. Dans certains quartiers, la population parle d'abandon, dénonçant un défaut d'entretien des canaux.

Ziguinchor a été durement frappée par de fortes précipitations ces dernières heures. Si la pluie apporte parfois un répit bienvenu à la chaleur, elle a cette fois endeuillé la capitale du Sud. Un garçon de quatre ans a été retrouvé mort, samedi, au quartier Djibock, emporté vraisemblablement par les eaux de ruissellement. Son corps a été découvert dans un ravin, sous le choc et la consternation des habitants, qui ont immédiatement alerté la police et les sapeurs-pompiers.

Ce drame, qui plonge le quartier dans le deuil, met une nouvelle fois en lumière la fragilité des infrastructures d'assainissement. À Djibock, le seul canal d'évacuation des eaux pluviales est obstrué depuis des mois, faute de curage. Pour les habitants, cette négligence a contribué à l'issue tragique. « Nous vivons chaque saison des pluies comme une menace », confie un riverain, dénonçant l'absence de solutions durables.

Au-delà de Djibock, plusieurs quartiers de Ziguinchor subissent de plein fouet les effets des pluies diluviennes. Colobane Fass est l'un des plus touchés. Les habitants y vivent littéralement les pieds dans l'eau depuis plusieurs jours. « Nous sommes assis sur une bombe, et elle a éclaté », témoigne Mansaly, doyen du quartier dont la maison est envahie par les eaux. Selon lui, aucune autorité municipale n'a daigné se rendre sur place. « J'ai du mal à comprendre ce maire de Ziguinchor qui n'a jamais mis les pieds ici. Mais je peux le comprendre, il n'a pas été élu, il nous a été proposé. C'est le pire maire que notre ville ait connu » peste-t-il, exprimant un désarroi partagé par de nombreux habitants.

Si certains quartiers comme Goumel, Belfort ou une partie de Santhiaba semblent moins affectés, les eaux n'y stagnant que temporairement, la réalité reste implacable. Ziguinchor demeure vulnérable. Selon les services météorologiques, il est tombé plus de 100 millimètres de pluie en quelques heures. Or, l'absence d'un réseau d'assainissement fonctionnel transforme chaque précipitation intense en menace pour les populations.

En attendant une réponse structurelle, les habitants de Djibock et de Colobane Fass vivent dans la peur et l'amertume, partagés entre la douleur d'un enfant perdu et la colère contre une gestion jugée défaillante des infrastructures urbaines.