Madagascar: Basketball/Championnat national U20 - Dunamis et ASB imposent leur loi à Arivonimamo

Le championnat national U20 filles et garçons bat son plein et tient toutes ses promesses à l'heure actuelle à Arivonimamo. Les équipes favorites telles que Dunamis Analamanga, JEA Vakinankaratra, EBF Haute Matsiatra et ASB Itasy confirment leur statut et rêvent ensemble du sacre malgache jusqu'à preuve du contraire.

Après deux journées intenses, les grandes écuries se sont déjà positionnées pour la conquête du titre de champion de Madagascar, objectif ultime de cette édition 2025.

Chez les filles, les regards sont braqués sur JEA Vakinankaratra, tenante du titre, mais la formation peine à dominer comme l'an dernier. Battue d'entrée, elle a réagi en décrochant une victoire essentielle contre MB2ALL.

La dynamique est en revanche du côté de Dunamis Analamanga, qui aligne deux succès et s'installe solidement en tête de la poule A grâce à une attaque redoutable ayant inscrit 141 points.

Vitalité

EBF Haute Matsiatra complète ce trio de choc, avec une efficacité défensive qui pourrait peser lourd dans la suite de la compétition. Chez les garçons, le public d'Arivonimamo se régale. Devant leurs supporters, les jeunes de l'ASB Itasy réalisent un début parfait avec deux victoires en deux matchs. Leur jeu collectif et leur endurance en fin de rencontre en font l'équipe à battre.

Dans l'autre poule, NBE Analamanga affiche la même solidité, avec un bilan similaire et une différence de points positive (+33). Ces deux formations tracent déjà la voie vers la route des quarts de finale.

Entre confirmations et révélations, ce championnat U20 démontre la vitalité du basketball malgache et laisse augurer une fin de tournoi palpitante, où seule l'excellence offrira la couronne nationale.

Résultats de la 2e journée - Dimanche 24 août 2025

Filles : NBC Alaotra Mangoro 33-73 EBF Haute Matsiatra, AST Analamanga 54-32 SQUAD Atsinanana, Dunamis Analamanga 60-54 JCBA Analamanga, JEA Vakinankaratra 35-37 MB2ALL AnalamangaGarçons : NBE Analamanga 61-44 BCTT Atsimo Andrefana, Fandrasa Haute Matsiatra 50-41 SEBC Alaotra Mangoro, AKBB Analamanga 54-57 ASB Itasy, ABC Sava 52-77 JCBA AnalamangaDonné Raherinjatovo