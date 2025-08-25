Madagascar: Examen - Les résultats du bac publiés sur le tard

L'attente des résultats de l'examen du baccalauréat fut interminable pour les candidats dans la province d'Antananarivo. Elle n'a été proclamée que dimanche matin. Une source auprès de la direction des Examens nationaux a indiqué que « des travaux restent à effectuer, tels que l'établissement et la vérification de la liste des admis, après la délibération », pour expliquer cette attente. Une source auprès de l'université d'Antananarivo a indiqué, vendredi, que « la publication se fera simultanément à Antananarivo et dans les zones périphériques ».

Depuis le soir du vendredi, le jour de la délibération, de nombreux candidats ont envoyé leur numéro auprès des opérateurs téléphoniques, pour tenter d'avoir le résultat. D'autres sont allés auprès de leur centre d'examen, dans la journée du samedi. « Nous sommes déjà venus ici, hier matin (samedi matin), en pensant que les résultats allaient être affichés le lendemain de la délibération », témoigne Toavina, un candidat malheureux de cette session.

Diminution

Les candidats recalés ont envahi les centres d'examen. « Nous avons déjà essayé de voir le résultat auprès des opérateurs téléphoniques, mais cela indiquait que le numéro d'inscription était indisponible. On ne comprenait pas, alors, nous sommes venus ici pour vérifier », indique Larissa, une autre candidate qui n'a pas réussi l'examen.

D'autres ne sont plus allés vérifier leur nom, « Mon enfant savait déjà qu'elle allait échouer. Après avoir entendu la moyenne de délibération de 10/20, elle a fait des calculs estimatifs et s'est résignée », indique Seheno Rafidiarisoa, maman d'une candidate.

Plus de la moitié des candidats, 52,51 %, inscrits dans la province d'Antananarivo, ont raté l'examen, en cette session 2025.

Le taux de réussite a diminué au niveau national, par rapport à la session 2024. Il est passé de 58,86 %, en 2024, à 50,73 %, cette année.