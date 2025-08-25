Madagascar: Rado Rasoanaivo - « La refonte a fonctionné »

Point de vue d'un technicien. Le directeur technique national de la fédération malgache de football, Rado Rasoanaivo a donné son avis et son analyse sur l'aventure des Barea A' actuellement à la 8e édition du championnat d'Afrique des nations (CHAN).

« La sélection malgache au CHAN a été remaniée à 95% (...) Il n'y a plus dans le groupe que trois anciens cadres en l'occurrence Lalaina, Dax et Rado. Les autres nations ont lancé leur préparation juste après la précédente édition en 2023. Cette refonte a apparemment fonctionné», a souligné le premier responsable technique du ballon rond à Madagascar, Rado Rasoanaivo.

« Après l'exploit en 2023 en atteignant les demi-finales et décrochant la médaille de bronze, les Barea sont sur la bonne voie grâce au travail formidable effectué par les techniciens », a poursuivi le technicien.

Concernant la victoire contre le Kenya à domicile, « je pense que nous n'étions pas chanceux comme les gens disent car la chance se provoque (...) C'est un défi, nous avons une équipe forte et combative. Cela ne veut pas dire qu'elle est parfaite. Les joueurs ont su résister même en ayant encaissé. Notre équipe a des ressources qui pourraient créer la surprise », a précisé le DTN.

Les Barea A' composés des meilleurs joueurs du championnat et de la Coupe nationale avaient lancé la préparation depuis le mois de mai et avaient disputé la Coupe de la Cosafa en juin, en guise également de préparation à ce CHAN.