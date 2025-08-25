Madagascar: Cité Andavamamba - Quatre-vingt-quatre foyers bientôt réinstallés

25 Août 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mialisoa Ida

Les quatre-vingt-quatre familles concernées par le projet Produir devraient emménager en octobre dans leurs nouvelles habitations à Andavamamba. La construction des maisons est actuellement en phase de finalisation, a indiqué vendredi un responsable du projet lors d'un point de presse sur l'avancement des travaux au ministère de la Décentralisation et de l'Aménagement du Territoire (MDAT) à Anosy.

Ce relogement prioritaire vise à offrir des logements adaptés tout en réduisant les risques d'inondation. « Ces familles disposeront de logements complets et adaptés à leurs besoins. Ce relogement marque une étape importante sur le plan humain pour le projet Produir », souligne Haja Rasolofojaona, coordinateur du projet, rappelant que le programme inclut le nettoyage et l'amélioration du canal C3.

Le lotissement comprend vingt-neuf maisons, chacune divisée en trois appartements, pouvant accueillir trois familles par bâtiment. Il a été spécialement conçu pour reloger les familles expropriées lors des travaux d'assainissement, qui incluent également l'extraction et le stockage de 74 400 m³ de sédiments sur le site d'Iarinarivo.

