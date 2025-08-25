Madagascar: Transport aérien - L'ACM dément la présence d'un Boeing 777 dans le pays

25 Août 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Tsilaviny Randriamanga

Dans un communiqué du 23 août, l'Aviation Civile de Madagascar (ACM) a formellement démenti la rumeur circulant sur les réseaux sociaux selon laquelle un Boeing 777 immatriculé 5R-RIJ, faisant partie des cinq appareils livrés à l'Iran, aurait été aperçu à Ivato. L'auteur de la publication affirmait que le code transpondeur de l'avion avait été détecté par des systèmes de géolocalisation.

L'ACM précise cependant que l'appareil observé n'était pas ce Boeing, mais un Cessna Grand Caravan EX immatriculé 5R-NLD, exploité par la Mission Aviation Fellowship (MAF) Madagascar, effectuant un vol inaugural à des fins humanitaires, comme l'avait déjà indiqué la MAF dans un communiqué officiel.

L'ACM a ainsi condamné la diffusion de ces fausses informations qu'elle juge dangereuses pour la sécurité et la sérénité du transport aérien à Madagascar. L'institution a rappelé que publier des informations non vérifiées constitue une atteinte grave à la sécurité et à l'intégrité nationale. L'Autorité de l'Aviation Civile a annoncé ainsi son intention de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris judiciaires, pour identifier et sanctionner les auteurs de ces publications qu'elle qualifie de « mensongères ».

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.