Madagascar: Transport aérien - L'ACM dément la présence d'un Boeing 777 dans le pays

Dans un communiqué du 23 août, l'Aviation Civile de Madagascar (ACM) a formellement démenti la rumeur circulant sur les réseaux sociaux selon laquelle un Boeing 777 immatriculé 5R-RIJ, faisant partie des cinq appareils livrés à l'Iran, aurait été aperçu à Ivato. L'auteur de la publication affirmait que le code transpondeur de l'avion avait été détecté par des systèmes de géolocalisation.

L'ACM précise cependant que l'appareil observé n'était pas ce Boeing, mais un Cessna Grand Caravan EX immatriculé 5R-NLD, exploité par la Mission Aviation Fellowship (MAF) Madagascar, effectuant un vol inaugural à des fins humanitaires, comme l'avait déjà indiqué la MAF dans un communiqué officiel.

L'ACM a ainsi condamné la diffusion de ces fausses informations qu'elle juge dangereuses pour la sécurité et la sérénité du transport aérien à Madagascar. L'institution a rappelé que publier des informations non vérifiées constitue une atteinte grave à la sécurité et à l'intégrité nationale. L'Autorité de l'Aviation Civile a annoncé ainsi son intention de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris judiciaires, pour identifier et sanctionner les auteurs de ces publications qu'elle qualifie de « mensongères ».