Madagascar: Pétanque/National de Mulhouse - Yves, Tiana et Lova en démonstration

Madagascar conserve son titre. Les boulistes malgaches continuent d'enchaîner les succès lors de leur tournée estivale en France. La triplette formée par Yves Sédrick Rakotoarisoa, Faratiana Rakotoniaina alias « Tiana kely » et Lova Rakotoarisoa rajoute une énième victoire aux tournois estivaux dans l'Hexagone.

En démonstration, le trio malgache a défait en finale du 21e National triplette de Mulhouse Top 500, hier soir, l'équipe composée de Mickael Blandin, Damien Courroy et Cyril Fouquet sur le score de 13 à 5, en dix mènes. La finale a duré 1 heure 33 minutes sous le soleil tapant de la ville de Mulhouse.

La bande à Yves a éliminé en demi-finale ses compatriotes, la formation du champion du monde de tir de précision, Jean François Rakotondrainibe dit « Zigle », Faralahy Urbain Ramanatiaray alias « Baloti » et Tiana Razanadrakoto « Tonnerre ». La Grande Île y a aligné cinq équipes, dont deux masculines et trois féminines. Ces dernières se préparent également pour le championnat du monde.

Les doublettes féminines Cicine-Marinah et Fanantenana-Tita ont atteint les quarts de finale, tandis que la paire Judicaël-Hasina a été éliminée en huitième par celle tenante du titre. Le prochain rendez-vous majeur des boulistes malgaches sera la 6e étape du Masters de pétanque qui se déroulera à Romans-sur-Isère le 27 août.