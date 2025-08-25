Madagascar: Football/Cosafa U17 - Cinq expatriés d'Europe dans la présélection

En quête d'une qualification continentale. La présélection des joueurs détectés durant le Festival de l'Océan Indien U15 en début d'année, les jeux de la CJSOI ainsi que certains pensionnaires du centre du programme « Talent development scheme » est en regroupement depuis le 21 août.

Madagascar disputera la coupe du Cosafa des moins de 17 ans garçons qui aura lieu à Harare, la capitale zimbabwéenne du 11 au 20 septembre. Cette compétition de la zone australe de l'Afrique est qualificative à la Coupe d'Afrique des nations U17 pour cette année 2025. Les présélectionnés sous l'encadrement de l'entraîneur national Mamonjy Ravaloson, assisté par Ahmed, effectuent une séance d'entraînement quotidienne sur le terrain annexe Barea à Mahamasina.

Cinq expatriés d'Europe dont la plupart de la France rejoindront cette semaine la présélection. La première vague devait débarquer ce week-end. « Ces expatriés sont des présélectionnés comme les locaux. Ils auront la chance comme tout le monde de démontrer leur qualité respective afin de convaincre les sélectionneurs », souligne le directeur technique national, Rado Rasoanaivo.

La liste finale des vingt retenus devra être soumise auprès de la Cosafa au plus tard le 1er septembre, date butoir d'engagement. D'après le tirage au sort, Madagascar évoluera dans le groupe B avec la Zambie, l'Afrique du Sud et le Malawi. Douze équipes réparties en trois poules de quatre seront en lice au Zimbabwe. Le groupe A est constitué du Zimbabwe, hôte de la compétition, du Mozambique, des Comores et de l'Eswatini.

Et la poule C est composée de l'Angola, du Botswana, de Maurice et du Lesotho. Les deux équipes les mieux classées de chaque groupe ainsi que les deux meilleures deuxièmes se qualifieront pour les demi-finales.