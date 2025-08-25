Madagascar: Pancrace/Combats de défi - Cosfa domine en classe A

25 Août 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Domination des militaires. Vingt-deux combats de défi de pancrace se sont tenus samedi au gymnase de Mahamasina. Les combattants du club Cosfa ont dominé les débats en raflant quatre victoires sur les huit au programme dans la classe A.

Chez les -61kg, Jean Patience a défait Gino du TSCA. Onjatiana engagé dans la catégorie -65kg s'est imposé contre Gary du TSCA. Patrick Jacky a, pour sa part, battu Manjaka du Kaviv Metal Force chez les -72kg et Denis a battu par forfait Jocelyn de TSCA chez les -65kg.

TSCA a, de son côté, remporté deux victoires dans cette catégorie des élites. Tafitasoa Mickael a disposé de Marijaona Justin du Cosfa chez les -72kg. Et Jean Michel a renversé Anthonio David du Cosfa dans la catégorie des lourds -88kg.

Les autres combats ont eu lieu dans la classe B et des jeunes. Le Pancrace qui combine plusieurs disciplines attire de plus en plus les passionnés des sports de combat. Intégrée à Madagascar depuis l'an 2015, cette discipline de combat débout jusqu'au sol englobe les techniques de poings-pieds et aussi des coups de genou, la projection, les techniques au sol jusqu'à la soumission.

