Madagascar: Antsahamanitra - Le public boude le duo Melky-Firmin

Le grand retour du duo Melky-Firmin, hier à Antsahamanitra, n'a pas rencontré l'affluence espérée. À peine quelques centaines de spectateurs se sont déplacés pour ce rendez-vous pourtant annoncé comme un moment fort de la scène musicale. Une audience clairsemée qui a surpris, compte tenu de la notoriété des deux artistes.

Le spectacle, intitulé Duo Melky-Firmin, a pris la forme d'un triptyque : Melky en solo pour la première partie, Firmin en solo pour la deuxième, et enfin, le duo réuni en troisième partie. Si le public était peu nombreux, il n'en a pas moins répondu présent dans l'ambiance, chantant et dansant au rythme des titres revisités.

Melky a ouvert le bal avec "Iza marina" et "Efa tia", avant d'électriser la foule lors du titre "Tsy ianao irery". Elle a également surpris par des arrangements inédits, comme une autre version de "Aza viraviraina".

Firmin a pris la suite avec ses tubes "Adala aminao", "Efa tara" et autres, avant que le duo n'unisse ses voix sur "Dia lasa ianao" et "Mbola tia", moments attendus par les inconditionnels. La prestation, soutenue par des danseurs et des musiciens distincts pour chaque artiste, a offert une qualité artistique irréprochable. Mais le contraste était saisissant entre la générosité des artistes et la froideur des gradins clairsemés.

« Le duo n'était pas remonté sur scène depuis longtemps. Revenir directement à Antsahamanitra, sans communication suffisante, c'était un pari audacieux », analyse un journaliste culturel. Effectivement, la promotion du spectacle s'est limitée à quelques affiches relayées sur les réseaux sociaux, loin de l'envergure nécessaire pour remplir un espace de cette taille.