Afrique: Volleyball/Championnat d'Afrique U16 - Madagascar s'incline devant l'Égypte

25 Août 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Entrée ratée. Coup d'envoi, hier, du championnat d'Afrique des Nations U16 filles et garçons qui s'étale du 24 au 28 août à Tunis, capitale tunisienne. Cinq nations dont quatre maghrébines sont en lice. Pour son premier match, la sélection malgache s'est inclinée face à l'Égypte sur le score de 0-3.

Les protégées du coach Mick Randriamiarinoro ont encore résisté un peu au premier set 14/25 puis 12/25 au deuxième, avant de céder sèchement à sens unique le troisième et dernier set, 6/25.

Dans une poule unique, les cinq équipes engagées se rencontrent, tout le monde affronte tout le monde durant les cinq journées. Madagascar jouera contre la Tunisie, pays organisateur ce lundi. À la troisième journée, l'équipe malgache affrontera les Marocaines puis les Algériennes à la quatrième et dernière journée, le jeudi. Les trois mieux classées à l'issue des cinq jours de compétition représenteront le continent africain au championnat du monde U17 l'an prochain.

