Afrique: Volleyball/Championnat d'Afrique U16 - Madagascar s'incline devant l'Égypte

Entrée ratée. Coup d'envoi, hier, du championnat d'Afrique des Nations U16 filles et garçons qui s'étale du 24 au 28 août à Tunis, capitale tunisienne. Cinq nations dont quatre maghrébines sont en lice. Pour son premier match, la sélection malgache s'est inclinée face à l'Égypte sur le score de 0-3.

Les protégées du coach Mick Randriamiarinoro ont encore résisté un peu au premier set 14/25 puis 12/25 au deuxième, avant de céder sèchement à sens unique le troisième et dernier set, 6/25.

Dans une poule unique, les cinq équipes engagées se rencontrent, tout le monde affronte tout le monde durant les cinq journées. Madagascar jouera contre la Tunisie, pays organisateur ce lundi. À la troisième journée, l'équipe malgache affrontera les Marocaines puis les Algériennes à la quatrième et dernière journée, le jeudi. Les trois mieux classées à l'issue des cinq jours de compétition représenteront le continent africain au championnat du monde U17 l'an prochain.