Madagascar: Mampikony - Un garçon arraché des ravisseurs

Un garçon de onze ans a été arraché sain et sauf à ses ravisseurs, grâce à une opération musclée des Forces de gendarmerie. Les faits se sont déroulés mercredi, dans la localité de Bekoratsaka, Mampikony. Deux des ravisseurs ont été neutralisés lors d'une confrontation armée. La recherche des complices rescapés se poursuit.

Le kidnapping avait eu lieu aux alentours de 23 heures, lorsqu'une escouade de bandits armés a fait irruption dans le domicile familial de l'enfant. Après avoir enlevé le garçonnet, les malfaiteurs se sont rapidement évaporés dans la nature.

Informé dès le lendemain, le commandant de la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale à Mampikony a déclenché une vaste opération de ratissage. Les investigations ont conduit les gendarmes jusqu'à Miarinarivo, Bekoratsaka, où la cachette des criminels a été repérée.

À la tombée de la nuit, les gendarmes sont passés à l'action. Surpris, les kidnappeurs ont abandonné leur otage et tenté de s'enfuir. L'enfant a pu être récupéré indemne. L'un des ravisseurs a été capturé sur place, tandis qu'un autre, dissimulé parmi les poursuivants, a été démasqué et interpellé par la suite. Mais lors de leur transfert, les deux suspects auraient tenté de s'échapper, obligeant les Forces de l'ordre à les abattre.

La Gendarmerie nationale affirme que les recherches se poursuivent pour mettre la main sur les autres membres de ce réseau de malfaiteurs.