Congo-Kinshasa: Des femmes réclament le renforcement des mécanismes d'intervention des Casques bleus aux côtés des FARDC en Ituri

Le collectif des femmes et les communautés regroupés au sein de l'Union nationale des associations culturelles pour le développement de l'Ituri (UNADI) ont lancé un appel urgent à la MONUSCO afin de renforcer leurs mécanismes d'intervention sur le terrain, en appui aux Forces armées de la RDC (FARDC), pour garantir une meilleure protection des civils exposés aux attaques répétées des miliciens armés.

Ces femmes engagées pour la paix demandent également un soutien accru à leurs initiatives de paix, visant à consolider les efforts militaires pour la restauration intégrale de l'autorité de l'État dans la province.

Lors d'une récente visite en Ituri, elles ont rencontré le commandant de la Force de la MONUSCO, le général Ulisess de Mesquita Gomes, à qui elles ont exposé la situation sécuritaire préoccupante de la province, marquée par de graves exactions et violations des droits humains perpétrées par des groupes armés.

Ces femmes ont insisté sur la nécessité d'adopter de nouvelles stratégies et d'encourager la synergie entre acteurs sécuritaires et communautés locales.

Par ailleurs, des centaines de leaders locaux ont également sollicité un renforcement de la présence onusienne particulièrement dans les zones les plus touchées, notamment vers Komanda dans le territoire d'Irumu et Lopa à Djugu, afin de contrer efficacement les attaques des groupes armés et protéger les civils.

En complément, ils ont exhorté la MONUSCO à poursuivre l'appui aux initiatives de paix, telles que les dialogues communautaires et la sensibilisation des groupes armés au départ volontaire de la brousse, des actions qui, selon eux, commencent à porter leurs fruits dans le processus de paix en Ituri.

Cependant, ces acteurs déplorent que ces initiatives soient souvent limitées par un manque de ressources pérennes pour assurer leur continuité.

Face à ces doléances, le général Ulisess de Mesquita Gomes a promis de transmettre ces préoccupations au leadership de la MONUSCO afin de renforcer les acquis de la paix en Ituri.