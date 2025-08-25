Congo-Kinshasa: Le ministre Jacquemain Shabani au Kwilu pour lancer l'opération « Ndobo »

Le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, Jacquemain Shabani, est arrivé dimanche 24 août à Bandundu, chef-lieu de la province du Kwilu. Sa mission vise notamment à lancer officiellement l'opération « Ndobo », destinée à lutter contre la criminalité urbaine dans la région.

Parallèlement, il va entamer la vulgarisation des textes légaux relatifs aux comités locaux et provinciaux de sécurité pour renforcer la coordination sécuritaire.

Jacquemain Shabani profitera également de ce séjour pour s'informer sur les préparatifs de la prochaine session de la Conférence des gouverneurs prévue en décembre prochain dans la province. Cette mission s'inscrit dans la volonté gouvernementale de renforcer la gouvernance sécuritaire locale et provinciale.