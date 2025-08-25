Congo-Kinshasa: Des journalistes de Kinshasa formés sur les problématiques humanitaires par la Croix-Rouge

Du 21 au 23 août 2025, plus de vingt journalistes de Kinshasa ont participé à une formation axée sur les problématiques humanitaires, organisée par la Croix-Rouge de la RDC avec l'appui du Comité international de la Croix-Rouge (CICR).

L'objectif principal : renforcer leurs connaissances sur les actions humanitaires et les principes fondamentaux du Mouvement international de la Croix-Rouge, tout en améliorant leurs capacités à couvrir ces enjeux dans les médias.

Cette initiative s'inscrit dans une démarche de redynamisation du Club des journalistes amis de la Croix-Rouge, et vise à constituer un noyau de professionnels capables de relayer efficacement les activités et les idéaux de l'organisation en RDC.

« L'un des objectifs de cet atelier était de renforcer la visibilité de la Croix-Rouge à travers un réseau de journalistes bien formés et engagés », a expliqué Kally Maluku Mankatu, directeur de la communication, de l'engagement communautaire et de la redevabilité au sein de la Croix-Rouge RDC.

Parmi les participants, Alain Asani s'est dit désormais mieux outillé pour aborder les questions humanitaires dans son travail journalistique.

À l'issue de la formation, un comité provisoire a été mis en place pour relancer les activités du Club des journalistes amis de la Croix-Rouge, avec pour mission de promouvoir une couverture médiatique plus rigoureuse et plus humaine des crises et interventions humanitaires.