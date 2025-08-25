Afrique: Afrobasket 2025 / finale - L'Angola pulvérise le Mali et décroche son 12è sacre

24 Août 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jaurès DROHGBA

Douze ans après son dernier sacre, l'Angola s'offre un 12e titre en Afrobasket en dominant nettement le Mali (70-43) le dimanche 24 août à 2025 à Luanda.

Le retour des Palancas Negras au sommet du basketball africain a été fracassant. Portés par un Childe Dundao en feu (MVP avec 16 points, 4 rebonds et 5 passes), les Angolais n'ont laissé aucune chance aux Aigles du Mali, balayés 70 à 43 en finale de la 31e édition de l'Afrobasket masculin, dimanche 24 août 2025 à Luanda.

Douze ans après leur dernier sacre à Abidjan en 2013, les Angolais renouent avec la gloire et consolident leur statut de géants du basketball africain avec un 12e titre continental.

Une victoire symbolique à domicile, puisque l'Angola confirme une fois de plus sa capacité à triompher lorsqu'il accueille la compétition : déjà vainqueur en 1989, 1999 et 2007, le pays signe un impeccable 4 sur 4 devant son public.

Grosse déception pour le Mali qui avait pourtant fait un excellent parcours après avoir enrhumé les ivoiriens en quarts de finale puis les Sénégalais en demi-finale.

