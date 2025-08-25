Afrique: Afrobasket 2025 / finale - L'Angola pulvérise le Mali et décroche son 12è sacre

Douze ans après son dernier sacre, l'Angola s'offre un 12e titre en Afrobasket en dominant nettement le Mali (70-43) le dimanche 24 août à 2025 à Luanda.

Le retour des Palancas Negras au sommet du basketball africain a été fracassant. Portés par un Childe Dundao en feu (MVP avec 16 points, 4 rebonds et 5 passes), les Angolais n'ont laissé aucune chance aux Aigles du Mali, balayés 70 à 43 en finale de la 31e édition de l'Afrobasket masculin, dimanche 24 août 2025 à Luanda.

Douze ans après leur dernier sacre à Abidjan en 2013, les Angolais renouent avec la gloire et consolident leur statut de géants du basketball africain avec un 12e titre continental.

Une victoire symbolique à domicile, puisque l'Angola confirme une fois de plus sa capacité à triompher lorsqu'il accueille la compétition : déjà vainqueur en 1989, 1999 et 2007, le pays signe un impeccable 4 sur 4 devant son public.

Grosse déception pour le Mali qui avait pourtant fait un excellent parcours après avoir enrhumé les ivoiriens en quarts de finale puis les Sénégalais en demi-finale.