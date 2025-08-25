L'Association professionnelle des Sgi (Apsgi-Uemoa) compte 37 membres présents dans tous les pays de l'Union, à l'exception de la Guinée-Bissau. Dans un entretien avec le « Journal de l'économie sénégalaise » (Lejecos), sa présidente, Mme Roselyne Abe, revient sur ses missions et ses activités.

D'emblée, elle a reconnu qu'il y a tout de même des défis à relever, notamment avec le manque de profondeur et la faible liquidité du marché, tout en se félicitant par ailleurs des performances du Marché financier régional. Elle informe aussi, que l'association organise actuellement en collaboration avec les acteurs du Marché financier régional, la 2ème édition des Rdv de l'Apsgi avec pour thème « Avec la Bourse investir aujourd'hui pour mieux vivre demain ».

Quelles sont les missions et activités de l'Apsgi-Uemoa?

L'Association professionnelle des Sgi (Apsgi-Uemoa) je le rappelle, compte 37 membres dans tous les pays de l'Uemoa à l'exception de la Guinée Bissau. Elle a pour objet :

-De représenter et défendre des Sgi auprès des autorités du Marché financier régional (Brvm, Dc/Br et Amf), des pouvoirs publics, des organisations professionnelles, et d'une façon générale, auprès de tous les partenaires et opérateurs du Marché Financier Régional de l'Uemoa ;

-De contribuer à l'évolution et à la modernisation de la réglementation en tant qu'interlocuteur de l'Amf et des pouvoirs publics ;

- De créer et d'entretenir des rapports utiles et réguliers entre ses membres, de façon à prévenir ou à concilier tous les différends que les Sgi peuvent avoir entre elles ; d'assurer une médiation dans tout conflit entre les Sgi et les tiers ;

-De participer à la gestion du « Fonds de protection des épargnants », en application des dispositions réglementaires en vigueur ;

- De développer des actions de promotion commune aux membres de l'Association et/ou nécessaires au développement de l'Industrie des valeurs mobilières ;

Pouvez-vous nous faire un point sur la situation du marché des Sgi à fin 2024 ? Quelles sont les performances, les principales contraintes et les tendances à relever ?

Au sein de la zone Uemoa, les indicateurs économiques, nous informent que l'activité économique poursuit sa tendance haussière. Elle a été soutenue par une demande intérieure solide, du fait de la poursuite des investissements public.

Pour l'année 2025 la Bceao prévoit une hausse de la croissance à 6,3% dans l'union.

Au terme de l'année 2024, la Brvm a également connu une hausse de 28,89 % pour le compartiment des actions, poursuivant ainsi la tendance haussière qui a commencé en 2021. En effet, l'indice Brvm Composite qui comprend l'ensemble des sociétés cotées est passé de 145 en décembre 2020 à 276 au 31 décembre 2024. Il a ainsi presque doublé.

En outre, la capitalisation boursière des actions de la Brvm a atteint 10 000 milliards, hissant la Brvm à la 5ème place des bourses du continent. Quant au compartiment obligataire, il a connu un progrès impressionnant. La valeur des obligations cotées est passée de 2500 milliards en fin 2016 à 10 000 milliards de FCFA en décembre 2024.

Au regard de tout ce qui précède, l'on peut affirmer que le marché financier de l'Umoa se porte bien. Toutefois des défis demeurent, notamment le manque de profondeur et la faible liquidité du marché. La Brvm compte 47 sociétés cotées et un ratio de liquidité de moins de 5%. L'on pourrait ajouter à ces défis, les limites qu'imposent la règlementation actuelle du marché.

Il y a aussi les facteurs exogènes qui représentent une menace pour le marché, notamment, la guerre commerciale menée par les Etats Unis et qui sévit au niveau international. Celle-ci pourrait avoir des répercussions sur notre marché. Il nous faudra anticiper les risques de l'ensemble de cette situation, étant donné que c'est dans ce contexte que le marché sera amené à évoluer.

Sur un autre registre, les obligations vertes et les mécanismes comme le crowdfunding devraient contribuer au financement des projets durables. Comment les Sgi de l'Uemoa se préparent à cette transition ?

Les obligations vertes rentrent dans le cadre de la promotion de projets visant à lutter contre les changements climatiques. A cet effet l'Apsgi conscient de la problématique environnementale a posé des actions en ce sens, tel que la signature d'un mémorandum d'entente avec la Boad (qui est un organisme accrédité auprès des principales institutions intervenant dans le cadre de la finance climat) visant à mettre en oeuvre des projets d'adaptation et d'atténuation aux problèmes environnementaux liés au changement climatique.

Le crowdfunding encore appelé financement participatif est une solution innovante, qui permet de mobiliser des fonds auprès d'une communauté d'investisseurs, afin de concrétiser des projets ambitieux. Ce modèle, basé sur la contribution collective, offre une alternative flexible aux financements traditionnels. Ceci dit, il faut préciser qu'avant tout, ce modèle de financement mérite d'être encadré par les autorités (par exemple faire l'objet d'une réglementation de l'Amf) afin d'éviter certains abus et dérives.

La participation active des populations à la bourse reste donc faible, faute d'une bonne connaissance des rudiments du Marché Financier. Quelles sont les actions menées par l'Apsgi pour promouvoir l'éducation financière et boursière du grand public ?

La participation active des populations aux activités du Mfr est un enjeu principal pour les acteurs de ce marché, en particulier pour l'Apsgi. La méconnaissance des rudiments du marché étant un des principaux obstacles à cette participation. Pour ce faire, des programmes de sensibilisation et de formation destinés à la population sont mis en oeuvre par les acteurs du marché. Pour exemple, l'Apsgi organise actuellement en collaboration avec les acteurs du Mfr la 2ème édition des Rdv de l'Apsgi avec pour thème « Avec la Bourse investir aujourd'hui pour mieux vivre demain. » Cette activité tournante destinée au grand public, a débuté les 12 et 13 décembre 2023 à Abidjan, la 2ème étape de cette activité s'est tenue à Dakar le mercredi 16 avril 2025. Les prochaines étapes seront : Ouagadougou, Cotonou, Lomé, Bamako et Niamey.

Quels sont les chantiers majeurs de l'Apsgi?

Dans le cadre du développement du marché l'Apsgi travaille sur plusieurs projets notamment :

L'organisation de formation à l'endroit des professionnels des Sgi et du grand public et des activités de promotion du marché ;

La mise en place d'un programme de certification pour métiers du marché financier

Il ya aussi les Projets d'Optimisation des opérations du marché en collaboration avec l'Amf le Dc/Br et la Brvm.

Et enfin les activités visant à Intensifier les actions d'éducation financière et la promotion de la culture de l'investissement boursier dans les pays de l'Uemoa.