Ile Maurice: Les PME générant plus de Rs 3 millions devront s'enregistrer d'ici le 30 septembre

Dans le Budget 2025-26, le Premier ministre et ministre des Finances, Navin Ramgoolam, avait annoncé plusieurs changements au système de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), dont l'abaissement du seuil d'enregistrement à Rs 3 millions. Jusqu'ici, seules les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel sur les produits et services taxables dépassait Rs 6 millions étaient tenues de s'enregistrer. À partir du 1eᣴ octobre, ce seuil sera abaissé : les entreprises réalisant plus de Rs 3 millions sur des fournitures taxables devront s'inscrire à la TVA.

Cette mesure concerne principalement les petites et moyennes entreprises (PME) qui n'étaient pas précédemment assujetties. En adhérant au système de TVA, elles pourront récupérer la taxe payée sur les matières premières, produits semifinis, équipements et machines, au lieu de la répercuter entièrement sur les consommateurs.

Les entreprises fournissant uniquement des produits ou services non soumis à la TVA, comme les vendeurs de fruits et légumes frais, poissonniers ou bouchers, ne sont pas concernées, même si leur chiffre d'affaires dépasse Rs 3 millions, a précisé le ministre de l'Industrie, Aadil Ameer Meea, dans une réponse au leader de l'opposition, Joe Lesjongard, le 4 juillet à l'Assemblée nationale.

Les PME concernées doivent se faire enregistrer auprès de la Mauritius Revenue Authority (MRA) au plus tard le 30 septembre, via le site www.mra.mu ou directement au SME Desk de Port-Louis. Elles devront ensuite émettre des factures TVA et remplir une déclaration trimestrielle. Environ 7 000 PME seront concernées par cette mesure, qui devrait permettre à la MRA de collecter environ Rs 2 milliards par an. Selon le ministre Ameer Meea, cette réforme est une réponse responsable à l'urgence économique actuelle.