Ile Maurice: Badminton - Julien Paul affronte le N9 mondial

25 Août 2025
L'Express (Port Louis)

Passer le premier tour, tel sera l'objectif de notre compatriote Julien Paul qui est engagé aujourd'hui sur les TotalEnergies BWF World Championships en France. La tâche ne s'annonce pas de tout repos pour le badiste mauricien puisqu'il croisera le fer avec le numéro 9 mondial, le Singapourien Kean Yew Loh dès le premier tour.

Les deux badistes se connaissent déjà vu qu'ils se sont affrontés sur la scène internationale en 2022. Maurice étant tombé dans le groupe 2 du tournoi par équipe des Jeux du Commonwealth, qui avaient eu lieu en Angleterre, Julien Paul s'était incliné en simple homme face au Singapourien en deux sets (21-10, 21-12).

S'étant qualifié en tant que numéro un africaine au terme de la phase de qualification continentale, le Mauricien avait pris la direction du club de Boulogne-Billancourt seulement une semaine avant la compétition pour se préparer à cette compétition. La faute à un manque de financement.

