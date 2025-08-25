Ile Maurice: Jean Oliver Calice laisse derrière lui deux filles de huit mois et cinq ans

Bel-Air pleure la perte d'un père et mari dévoué. Jean Oliver Calice, âgé de 39 ans et employé comme maintenance officer à l'usine de la Compagnie mauricienne de textile de Phoenix, est décédé samedi soir à la suite d'un accident survenu dans sa résidence familiale. La tragédie laisse sa femme, Nishma, et leurs deux jeunes filles, âgées de cinq ans et huit mois, dévastées.

Pour ses proches, Oliver n'était pas seulement un fils et un frère, mais un homme chaleureux, généreux et passionné de football, fidèle supporter de Manchester United. «C'était un bon garçon, sérieux et bosseur, qui avait toujours des projets pour sa famille, surtout pour ses deux filles», confie son oncle, Jocelyn, choqué par sa perte. «Il était très gentil et toujours prêt à aider ceux qui l'entouraient.»

Ce soir-là, la famille s'était réunie chez les parents d'Oliver pour célébrer le retour d'une belle-soeur. Vers 21 heures, Oliver a regagné sa maison et a aidé son épouse à coucher leur fille aînée pendant qu'elle s'occupait de la plus jeune. C'est après avoir accompli cette tâche que l'accident est survenu.

Selon Nishma, son mari a trébuché alors qu'il se rendait à la salle de bains.* «Mo'nn tann enn tapaz. Mo'nn al get li, mo finn trouv so lame pe ekstra senie ek linn bien blese. Mo'nn galoupe al kriye bann fami anba. Nou'nn sonn SAMU, dokter inn dir si kit fami kapav amenn li akoz lanbilans pou tarde»*, raconte la jeune veuve, encore traumatisée.

Oliver souffrait d'un handicap à la main droite, ce qui a probablement contribué à ce qu'il ne se rende pas immédiatement compte la gravité de sa blessure.«Li ti dir mwa zame li pou kit mwa. Limem ti mo tou. Kouma mo pou fer aster?», confie Nishma, dévastée par l'absence de celui qui était son soutien quotidien depuis sept ans, dont cinq années de mariage.

À noter que les premiers éléments de l'enquête font état que Jean Oliver Calice a chuté sur une table en verre dans le salon de son domicile. Le meuble s'est brisé sous l'impact, et le trentenaire a été grièvement blessé au niveau de l'aisselle et des côtes. Malgré une intervention rapide de ses proches pour le conduire à l'hôpital, son décès a été constaté sur place par un médecin vers 21 h 30. L'autopsie, pratiquée le dimanche 24 août à la morgue de l'hôpital Dr Jeetoo, par le Dr Sunasee, a conclu que le décès était dû à une exsanguination consécutive à la section d'un vaisseau sanguin axillaire.