Ile Maurice/Angola: Football - Début de la préparation ce lundi

La sélection mauricienne, actuellement engagée dans les éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026, s'apprête à vivre un mois de septembre crucial avec deux rencontres comptant pour la 7e et 8e journée du groupe D. À l'approche des prochaines rencontres, 33 joueurs ont été présélectionnés pour affronter le Cap-Vert à Côte d'Or le 4 septembre, ainsi que l'Angola à Luanda le 9 septembre.

Les joueurs locaux commenceront leur entraînement à Côte d'Or le mardi 26 août. Les joueurs évoluant à l'étranger rejoindront le groupe progressivement après leurs matchs de ce week-end, avec un grand contingent at- tendu pour ce lundi 1er septembre.

L'équipe, dirigée par Guillaume Moullec, n'a pas bien négocié son mois de mars dernier, où elle a dis- puté deux rencontres lors des 5e et 6e journées des qualifications. Le Club M a subi une défaite contre le CapVert (1-0) et a obtenu un match nul face à l'Eswatini (3-3). Actuellement, le Club M se retrouve à la 5e place du groupe D avec un total de cinq points.

Dans cette poule, le CapVert domine avec 13 points, suivi de près par le Cameroun, qui compte 12 unités et affiche la meilleure attaque de la poule avec 12 buts inscrits jusqu'à présent. La Libye occupe la troisième place avec 8 points, tandis que l'Angola est 4e avec 7 points. En bas de tableau, l'Eswatini peine avec seulement deux points récoltés depuis le début des qualifications.

Maurice est presqu'au bord de l'élimination. Malgré tout, l'objectif sera d'améliorer sa position tout en proposant un jeu intéressant. Plusieurs nouvelles têtes ont d'ailleurs rejoints le premier groupe. On retrouve notamment le très prometteur Messie Li Tien Kee.

Le joueur de La Cure Waves a réalisé une belle saison et se voit récompenser de ses performances. Pour le reste, on a déjà une certaine idée de ceux qui pourraient constituer le groupe finale. On devrait ainsi retrouver Lindsay Rose, Dylan Collard, le gardien Kevin Jean-Louis ou encore les attaquants Jason Ferré et Nolann Steulet.