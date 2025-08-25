Ile Maurice: Plaine-Magnien Sport Academy l'avenir passe par le foot

Fondée en mars 2025, la Plaine-Magnien Sport Academy a pour objectif de regrouper les jeunes de la localité autour du football pour leur offrir un avenir à travers le sport, les guider dans le droit chemin et ainsi éviter les fléaux qui menacent.

Plus de 100 enfants sont ainsi répartis dans différentes catégories (U9, U11, U13 et U16) avec deux sessions pour chaque groupe. Chaque entraînement comprend un volet sur la discipline, afin d'inculquer les bonnes bases aux enfants et produire de bons éléments pour le football mauricien de demain.

Eshan Saib est l'entraîneur principal, secondé par les coachs adjoints : Ram, Avinash, Noorani, Faryudeen, Muzamil et Vianney. Les membres exécutifs de la Plaine-Magnien Star Academy (PMSA) sont Kunal, Nicolas, Imteaz, Naguir, Feizal, Yash et Billal.

«L'équipe exécutive tient à remercier tous nos coachs pour leur travail formidable pour développer les jeunes talents de l'académie. Il faut savoir que les U9/ U11 s'entraînent les mardis et les dimanches, alors que les lundis et les jeudis sont consacrés aux U13/ U16. Tous ceux qui habitent dans le Sud peuvent nous rejoindre», nous a confié Imteaz Narain, alias Baba, l'un des dirigeants de la PMSA.

Après 4 mois d'entraînement, l'académie a organisé son premier tournoi pour les quatre catégories, le 10 août dernier, sur le stade de Plaine-Magnien. Plusieurs équipes du Sud étaient représentées : Mare d'Albert, New Grove, Mare-Tabac, Boisde-Amourettes, Mahébourg, Rivière-des-Créoles et Savanne Rtc.

Plaine-Magnien Sport Academy a brillé en s'imposant dans trois catégories sur 4 chez les U9, U11 et U13 (voir hors-texte ci-dessous). Un tournoi qui a été couronné de succès dans la localité grâce au soutien des parents, venus en grand nombre pour encourager les footballeurs en herbe. Un tournoi soutenu par les sponsors suivants : Speedy Car Wash, Zul Snack, MZPM, Bio Cultures et «Partaz ene sourire».

La belle histoire du tournoi concerne le petit Londonien Aidan. En vacances à Maurice, du côté de Curepipe, ce compatriote né en Angleterre a été inscrit à l'académie de foot de Plaine-Magnien par son papa, pour garder sa condition physique. Et il a aidé son équipe en U9 à remporter la victoire finale. De super souvenirs de vacances qu'il a ramenées avec lui et qui vont certainement le motiver à s'épanouir comme footballeur plus tard...

