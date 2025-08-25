Ile Maurice: Serge Ng Tat Chung à la tête du MES, Mila Devi Sewruttun-Dosieah au MIE

Le secteur éducatif se renforce avec deux nominations majeures. Serge Ng Tat Chung a été nommé directeur du Mauritius Examinations Syndicate (MES), tandis que Mila Devi Sewruttun-Dosieah prend la tête du Mauritius Institute of Education (MIE). Deux parcours différents, mais une même ambition : consolider et moderniser le système éducatif national.

Ancien recteur du Collège Saint-Joseph, Serge Ng Tat Chung est une figure bien connue du monde de l'enseignement. Au fil de sa carrière, il a occupé des postes clés, notamment la présidence de la Private Secondary Education Authority et celle du conseil d'administration de la Higher Education Commission. Son expertise, forgée par une longue expérience dans la gestion des institutions éducatives, trouve aujourd'hui un prolongement naturel au sein du MES, organisme central chargé des examens nationaux.

En décembre dernier, il a publié son autobiographie, Le temps d'un regard, dans lequel il revient sur son parcours, et partage sa réflexion sur les défis et mutations du système éducatif. Cette nomination s'inscrit donc dans la continuité de son engagement en faveur de l'enseignement et de sa gouvernance.

À ses côtés, Mila Devi Sewruttun-Dosieah incarne le nouveau visage du MIE. L'institution, qui joue un rôle clé dans la formation des enseignants, accueille une directrice prête à relever les défis liés à l'évolution des pratiques pédagogiques, à la digitalisation de l'enseignement et au soutien du corps enseignant.

Ces nominations interviennent à un moment charnière pour le système éducatif mauricien, entre réforme des examens, modernisation des curricula et adaptation aux exigences d'un monde en constante mutation. Le duo Serge Ng Tat Chung- Mila Devi Sewruttun-Dosieah aura ainsi la responsabilité de consolider la crédibilité des institutions qu'il dirige et de contribuer à façonner l'école mauricienne de demain.