Ile Maurice: Extrait d'«À Travers Ses Yeux

À l'heure du tout à l'image et du buzz sans suite, «l'express» souhaite faire découvrir la plume de poètes, de chanteurs, d'écrivains et de tous ceux qui jettent leur âme sur le papier, et qui mettent en mots des réflexions profondes.

Te consacres-tu vraiment à ce pour quoi tu es destiné(e) ? Il est possible que ce soit la source de ton ennui persistant. Tu te lèves chaque matin sans but précis, répétant le même cycle : métro, boulot, dodo. Ta vie se résume-t-elle vraiment à cela ? Pourquoi ne pas aller plus en profondeur pour découvrir ta véritable raison d'être sur cette terre ?

Lorsque tu découvriras ton objectif, ton purpose, tu ressentiras une vague d'émotion inexplicable. Ta passion prendra le dessus sur toutes ces pensées négatives qui t'accablent.

C'est à ce moment précis que ta nouvelle vie, celle à laquelle tu es véritablement destiné(e) commencera. Tu travailleras avec acharnement pour atteindre le meilleur de toi-même.

Beaucoup renoncent à leurs rêves et à leurs buts pour ne pas sortir de leur zone de confort, ou parce qu'ils sont brisés de l'intérieur.

Veux-tu faire partie de ces personnes, ou préfères-tu te donner corps et âme pour réaliser tes rêves et vivre sans regrets ? Le choix t'appartient. Ta vie de rêve est entre tes mains,

Prends le temps de découvrir ton objectif de vie et consacretoi pleinement à lui.

Réveille-toi chaque jour avec ce sentiment de joie, et endorstoi chaque soir avec celui de satisfaction.

Trouve ta vraie passion et donne-toi à fond pour elle.

Bio

Angelie Emilie Mooken

Âgée de 24 ans, elle est diplômée en droit (LLB) et poursuit actuellement des études supérieures. Juriste de profession, elle est une militante active pour les droits des femmes à Maurice: fondatrice et présidente de l'ONG Women of Purpose, engagée dans le soutien et l'autonomisation des femmes vulnérables, et fondatrice et directrice de Zion Legacy Ltd. En 2024, elle publie son premier ouvrage «À Travers Ses Yeux», un manifeste de résilience, d'amour de soi et de foi en sa destinée.