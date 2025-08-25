La cheffe du parquet général du Pôle Anti-Corruption d'Antananarivo a fait le point sur l'affaire des Boeing 777 qui a été déférée vendredi au PAC.

Rappel des faits

La PG du PAC a reçu tard dans la nuit du vendredi 22 août, les membres de la presse dans son bureau sis au 5e étage de l'Immeuble CNaPS aux 67 ha, en attendant les résultats du déferrement des 22 inculpés qui tardaient à être connus quoique les auditions aient été assurées par trois magistrats du parquet.

Sans préjuger des décisions de ces derniers, la cheffe du ministère public près la juridiction du second degré du PAC d'Antananarivo a procédé à un rappel des faits dans l'ordre chronologique : Juillet 2025, localisation en Iran, pays sous embargo international, des 5 Boeing 777 qui avaient obtenu des immatriculations provisoires à Madagascar et des certificats de navigation provisoire à Madagascar le 17 janvier 2025 ;

Juin 2025, l'Aviation Civile de Madagascar (ACM) a demandé l'authentification des documents dont la validité était de 3 mois (janvier à avril 2025) mais prorogés frauduleusement jusqu'au 12 juillet 2025. Ce qui a amené l'ACM à porter plainte pour « faux et usage de faux ».

Liste d'inculpations

Elysée Rasoahanta a aussi également énuméré devant les journalistes la liste des inculpations retenues contre les 22 personnes (physiques et morales) déférées, à savoir, « corruption, concussion, abus de pouvoir, association et recel de malfaiteurs, usurpation de titre, faux et usage de faux, blanchiment de capitaux ».

Sans oublier l'« atteinte à la sûreté intérieure de l'Etat » qui a justifié le délai de garde à vue de 15 jours dans les locaux de la Police. La PG du PAC de confirmer que « le FBI a collaboré avec la Brigade Criminelle durant la phase d'enquête préliminaire ».

22 inculpés MD

La Procureure générale a également certifié qu'« aucun fils du président ni dirigeant n'est cité nommément dans l'affaire des Boeing 777 ». Une manière pour le maître de la poursuite d'assurer expressément et judiciairement que ni le président de la République ni le Premier ministre, encore moins la famille présidentielle, n'étaient au courant et/ou impliqués dans cette affaire.

En revanche, elle a confirmé que Valery Ramonjavelo fait partie des personnes auditionnées sans avoir été déféré devant le PAC dans la mesure où son cas relève du Parquet général de la Haute Cour de Justice (HCJ) puisque les faits à lui reprochés ont été accomplis dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de membre du gouvernement.

Même s'il ne fait pas partie du « pack » des 22 inculpés placés sous mandat de dépôt, l'ex-ministre des Transports et de la Météorologie n'est pas pour autant sorti de la zone de... turbulence.